Live Football (Soccer) Score of Carioca C 2026

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Carioca C Team List

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Paraty

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Santa Cruz RJ

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Riostrense

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Uniao Central

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Juventus RJ

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EC Vera Cruz

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Angra dos Reis

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EC Resende

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Búzios

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Duquecaxiense

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Mesquita

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Barcelona RJ

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CAAC Brasil

Carioca C Stadiums

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Estádio Antônio Ferreira de Medeiros

Cardoso Moreira, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Atílio Marotti

Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio de Los Lários

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Lourival Gomes de Almeida

Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Leônidas da Silva

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Romário de Souza Faria

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Joaquim de Almeida Flores

Nilópolis, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Jair Carneiro Toscano de Brito

Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Mourão Filho

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil