Live Football (Soccer) Score of Paraibano 2 2026
Full Schedule
Today Matches
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Tomorrow Matches
Matches not found
Paraibano 2 Team List
Confianca PB
Atlético Cajazeirense
Cruzeiro PB
Guarabira
São Paulo Crystal
Serrano PB
Queimadense
Spartax
Miramar
Sabugy
Paraibano 2 Stadiums
Estadio Toca do Papão
Sapé, Paraíba, Brazil
Estádio Governador Ernani Sátyro
Campina Grande, Paraíba, Brazil
Estádio José Américo de Almeida Filho
João Pessoa, Paraíba, Brazil
Estádio Perpétuo Corrêa Lima
Cajazeiras, Paraíba, Brazil
Estádio José Cavalcanti
Patos, Paraíba, Brazil
Estádio Governador Antônio Mariz
Sousa, Paraíba, Brazil
Estádio Municipal Sílvio Porto
Guarabira, Paraíba, Brazil
Estádio José Barros Sobrinho
null, Brazil