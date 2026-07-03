Yesterday Pernambucano - 3 Football Matches

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Pernambucano - 3 Team List

image

América PE

image

Aguia FC

image

Belo Jardim

image

Caruaru City

image

Pesqueira

image

1º de Maio

image

Sete de Setembro

image

Cha Grande

Pernambucano - 3 Stadiums

image

Estádio Joaquim José de Brito

Pesqueira, Pernambuco, Brazil

image

Estádio Paulo de Souza Coelho

Petrolina, Pernambuco, Brazil

image

Estádio Eládio de Barros Carvalho

Recife, Pernambuco, Brazil

image

Estádio José Bezerra de Mendonça

Belo Jardim, Pernambuco, Brazil

image

Estádio José Vareda

Limoeiro, Pernambuco, Brazil

image

Estádio Otávio Limeira Alves

Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, Brazil

image

Estádio Antônio Inácio de Souza

Caruaru, Pernambuco, Brazil