Live Football (Soccer) Score of Sergipano - 2 2026

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Sergipano - 2 Team List

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Desportiva Aracaju

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Atlético Gloriense

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Olímpico SE

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Frei Paulistano

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Caninde

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Flamengo SE

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América de Pedrinhas

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Independente Simão Dias

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Boca Júnior

Sergipano - 2 Stadiums

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Estádio Denison Fontes Souza

Itabaianinha, Sergipe, Brazil

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Estádio Estadual Lourival Baptista

Aracaju, Sergipe, Brazil

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Estádio André Avelino

Canindé de São Francisco, Sergipe, Brazil