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Ourense CF

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Orihuela

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Atlètic Lleida

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Toledo

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Deportiva Minera

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Ejea

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SS Reyes

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Bergantiños

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Estradense

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CD Coria

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Formentera

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Huétor Tájar

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Terrassa

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Unión Molinense

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Varea

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Zamora

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Alfaro

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Amorebieta

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Atlético Monzón

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Bollullos

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Ceuta 6 de Junio

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Covadonga

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Ibiza Islas Pitiusas

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Jaraíz

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Laguna

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Laredo

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Marino de Luanco

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Melilla

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Moralo

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Tona

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Tudelano

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Xerez

Copa Federacion Stadiums

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Estadio As Eiroas

Carballo, Spain

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Estadio Municipal de Varea

Varea, Spain

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Estadio Municipal Miguel Moranto

Huétor Tájar, Spain

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Estadio Municipal Salto del Caballo

Toledo, Spain

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Estadi Olímpic de Terrassa

Terrassa, Spain

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Estadio de Luchán

Ejea de los Caballeros, Spain

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Estadio O Couto

Ourense, Spain

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Estadio Municipal Sánchez Cánovas

Molina de Segura, Spain

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Campo San Lorenzo

Laredo, Spain

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Estadio Municipal Ángel Celdrán

El Llano del Beal, Spain

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Campo Municipal do Concello da Estrada

A Estrada, Spain

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Estadio Ruta de la Plata

Zamora, Spain

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Estadio Municipal Los Arcos

Orihuela, Spain

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Estadio Municipal Nuevo Matapiñonera

San Sebastián de los Reyes, Spain

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Campo de fútbol de Jaraíz de la Vera

Jaraíz de la Vera, Spain

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Estadio Municipal

Sant Francesc de Formentera, Spain

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Camp d'Esports de Lleida

Lleida, Spain