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Ourense, Spain
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El Llano del Beal, Spain
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A Estrada, Spain
Estadio Ruta de la Plata
Zamora, Spain
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Orihuela, Spain
Estadio Municipal Nuevo Matapiñonera
San Sebastián de los Reyes, Spain
Campo de fútbol de Jaraíz de la Vera
Jaraíz de la Vera, Spain
Estadio Municipal
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Camp d'Esports de Lleida
Lleida, Spain