Football (Soccer) Scores and Results of Segunda División RFEF - Group 1 2026

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Segunda División RFEF - Group 1 Team List

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Deportivo La Coruña II

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Real Oviedo II

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UD Ourense

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Coruxo

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Numancia

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Gimnástica Segoviana

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Salamanca UDS

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Real Ávila

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Real Valladolid II

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Atlético Astorga

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Bergantiños

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Racing Santander II

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Sarriana

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Marino de Luanco

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Langreo

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Burgos Promesas

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Lealtad

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Sámano

Segunda División RFEF - Group 1 Stadiums

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Campo do Vao

Vigo, Spain

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Estadio Municipal de La Albuera

Segovia, Spain

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Estadio Las Callejas

Villaviciosa, Spain

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Nuevo Estadio Los Pajaritos

Soria, Spain

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Estadio La Eragudina

Astorga, Spain

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Pistas del Helmántico

Salamanca, Spain

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Ciudad Deportiva de Abegondo

A Coruña (La Coruña), Spain

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Estadio O Couto

Ourense, Spain

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Campo 1 Anexos del José Zorrilla hierba natural

Valladolid, Spain

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Estadi Municipal de Miramar

Luanco, Spain

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Estadio Municipal De Ribela

Sarria, Spain

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Estadio Nuevo Ganzábal

La Felguera, Langreo, Spain

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Estadio Municipal Adolfo Suárez

Ávila, Spain

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Estadio El Requexón

Oviedo, Spain

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Ciudad Deportiva de Castañares

Burgos, Spain

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Estadio As Eiroas

Carballo, Spain