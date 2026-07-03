Football (Soccer) Scores and Results of Segunda División RFEF - Group 1 2026
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Segunda División RFEF - Group 1 Team List
Deportivo La Coruña II
Real Oviedo II
UD Ourense
Coruxo
Numancia
Gimnástica Segoviana
Salamanca UDS
Real Ávila
Real Valladolid II
Atlético Astorga
Bergantiños
Racing Santander II
Sarriana
Marino de Luanco
Langreo
Burgos Promesas
Lealtad
Sámano
Segunda División RFEF - Group 1 Stadiums
Campo do Vao
Vigo, Spain
Estadio Municipal de La Albuera
Segovia, Spain
Estadio Las Callejas
Villaviciosa, Spain
Nuevo Estadio Los Pajaritos
Soria, Spain
Estadio La Eragudina
Astorga, Spain
Pistas del Helmántico
Salamanca, Spain
Ciudad Deportiva de Abegondo
A Coruña (La Coruña), Spain
Estadio O Couto
Ourense, Spain
Campo 1 Anexos del José Zorrilla hierba natural
Valladolid, Spain
Estadi Municipal de Miramar
Luanco, Spain
Estadio Municipal De Ribela
Sarria, Spain
Estadio Nuevo Ganzábal
La Felguera, Langreo, Spain
Estadio Municipal Adolfo Suárez
Ávila, Spain
Estadio El Requexón
Oviedo, Spain
Ciudad Deportiva de Castañares
Burgos, Spain
Estadio As Eiroas
Carballo, Spain