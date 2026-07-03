16 Jul
Botafogo W vs Vitória BA W
Brasileiro Women
Botafogo W
0
Vitória BA W
0
NS
Brasileiro Women
Botafogo W
0
Vitória BA W
0
NS
Brasileiro Women
Flamengo W
0
Gremio W
0
NS
Brasileiro Women
Internacional RS W
0
Fluminense W
0
NS
Brasileiro Women
Cruzeiro W
0
São Paulo W
0
NS
Brasileiro Women
America Mineiro W
0
Santos W
0
NS
Brasileiro Women
Mixto W
0
Palmeiras W
0
NS
Brasileiro Women
RB Bragantino W
0
Atlético Mineiro W
0
NS
Brasileiro Women
Juventude W
0
Ferroviaria W
0
NS
Brasileiro Women
Estadio Joia da Princesa, Feira de Santana
Bahia W
0
Botafogo W
0
NS
Brasileiro Women
Neo Quimica Arena, Sao Paulo
Corinthians W
0
Vitória BA W
0
NS
Brasileiro Women
Fluminense W
0
RB Bragantino W
0
NS
Brasileiro Women
Allianz Parque, Sao Paulo
Palmeiras W
0
Internacional RS W
0
NS
Brasileiro Women
Cruzeiro W
0
Botafogo W
0
NS
Brasileiro Women
Gremio W
0
America Mineiro W
0
NS
Brasileiro Women
Estadio Urbano Caldeira, Santos
Santos W
0
Juventude W
0
NS
Brasileiro Women
Mixto W
0
Atlético Mineiro W
0
NS
Brasileiro Women
Arena Fonte Luminosa, Araraquara
Ferroviaria W
0
Bahia W
0
NS
Brasileiro Women
Flamengo W
0
Corinthians W
0
NS
Brasileiro Women
Vitória BA W
0
São Paulo W
0
NS
Brasileiro Women
Botafogo W
0
Fluminense W
0
NS
Brasileiro Women
Atlético Mineiro W
0
Bahia W
0
NS
Brasileiro Women
Arena Fonte Luminosa, Araraquara
Ferroviaria W
0
Palmeiras W
0
NS
Brasileiro Women
Gremio W
0
Cruzeiro W
0
NS
Brasileiro Women
Juventude W
0
Mixto W
0
NS
Brasileiro Women
Estadio do Caninde, Sao Paulo
São Paulo W
0
RB Bragantino W
0
NS
Brasileiro Women
Neo Quimica Arena, Sao Paulo
Corinthians W
0
Santos W
0
NS
Brasileiro Women
Vitória BA W
0
Internacional RS W
0
NS
Brasileiro Women
America Mineiro W
0
Flamengo W
0
NS
Brasileiro Women
Internacional RS W
0
Ferroviaria W
0
NS
Brasileiro Women
Fluminense W
0
America Mineiro W
0
NS
Brasileiro Women
Estadio Joia da Princesa, Feira de Santana
Bahia W
0
Corinthians W
0
NS
Brasileiro Women
Atlético Mineiro W
0
Gremio W
0
NS
Brasileiro Women
RB Bragantino W
0
Vitória BA W
0
NS
Brasileiro Women
Mixto W
0
Cruzeiro W
0
NS
Brasileiro Women
Estadio Urbano Caldeira, Santos
Santos W
0
Flamengo W
0
NS
Brasileiro Women
Botafogo W
0
São Paulo W
0
NS
Brasileiro Women
Allianz Parque, Sao Paulo
Palmeiras W
0
Juventude W
0
NS
Brasileiro Women
Neo Quimica Arena, Sao Paulo
Corinthians W
0
Internacional RS W
0
NS
Brasileiro Women
Cruzeiro W
0
Palmeiras W
0
NS
Brasileiro Women
Flamengo W
0
Atlético Mineiro W
0
NS
Brasileiro Women
Arena Fonte Luminosa, Araraquara
Ferroviaria W
0
Fluminense W
0
NS
Brasileiro Women
Gremio W
0
Botafogo W
0
NS
Brasileiro Women
Juventude W
0
Bahia W
0
NS
Brasileiro Women
America Mineiro W
0
RB Bragantino W
0
NS
Brasileiro Women
Vitória BA W
0
Santos W
0
NS
Brasileiro Women
Estadio do Caninde, Sao Paulo
São Paulo W
0
Mixto W
0
NS
Corinthians W
Palmeiras W
São Paulo W
Bahia W
Ferroviaria W
Flamengo W
Internacional RS W
Cruzeiro W
Gremio W
RB Bragantino W
Santos W
Fluminense W
Atlético Mineiro W
Juventude W
America Mineiro W
Mixto
Botafogo W
Ec Vitoria W
Vitória BA W
Mixto W