Upcoming Football (Soccer) Matches of Copa Do Brasil 2026

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Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Copa Do Brasil Team List

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Fortaleza EC

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Juventude

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Atletico Goianiense

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CRB

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Goias

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Operario-PR

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Athletic Club

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Ceara

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Jacuipense

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Paysandu

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Águia de Marabá

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Atletico-MG

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Barra

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Confiança

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Corinthians

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Figueirense

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Gremio

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Internacional

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Londrina

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Madureira

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Maringá

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Nova Iguaçu

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Novorizontino

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Palmeiras

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Portuguesa

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remo

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Santa Catarina

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São Bernardo

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Sport Recife

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Vila Nova

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Volta Redonda

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Atletico Paranaense

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Cruzeiro

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Fluminense

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Mirassol

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Santos

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Vasco DA Gama

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Amazonas

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America Mineiro

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America-RN

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Anápolis

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Avai

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Betim

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Botafogo

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Capital Brasilia

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Castanhal

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Chapecoense-sc

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Desportiva ES

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Flamengo

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Fluminense PI

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Gama

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Guaporé

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Guarany de Bagé

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Ivinhema

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Ji-Paraná

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Joinville

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Maguary PE

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Manauara

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Manaus FC

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Maranhão

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Mixto

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Operario Ferroviario

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Ponte Preta

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Porto Velho

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Portuguesa RJ

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Primavera MG

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Primavera SP

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Sao Paulo

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Serra Branca

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Sousa

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Tirol/CEFAT

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Tombense

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Tuna Luso

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Uberlandia

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Velo Clube

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Vitoria

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Ypiranga-RS

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Coritiba

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RB Bragantino

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ABC

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Altos

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América SE

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AO Itabaiana

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Araguaína

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ASA

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Atlético Alagoinhas

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Azuriz

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Bahia

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Baré

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Boavista SC

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Botafogo PB

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Bragantino PA

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Capital

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Caxias

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Ceilândia

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CEOV Operário

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Cianorte

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CSA

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Cuiaba

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Galvez

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GAS

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Guarani Campinas

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IAPE

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Imperatriz

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Independência

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Independente AP

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Juazeirense

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Lagarto

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Laguna

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Maracanã

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Monte Roraima

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Nacional AM

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Oratório

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Pantanal

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Penedense

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Piauí

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Porto BA

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Porto Vitória

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Retrô

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Rio Branco ES

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Sampaio Corrêa RJ

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Santa Cruz

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São Luiz

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Tocantinópolis

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Trem

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Vasco da Gama AC

Copa Do Brasil Stadiums

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Estádio Nilton Santos

Rio de Janeiro, Brazil