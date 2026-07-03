Upcoming Football (Soccer) Matches of Tercera División RFEF - Group 1 2026
Matches not found
Tercera División RFEF - Group 1 Team List
Compostela
Arosa
Atlético Arteixo
Estradense
Somozas
Celta de Vigo III
Villalbés
Boiro
Viveiro
Alondras
Barco
Silva
CD Lugo B
Coruña
Noia
Barbadás
Celtiga
Cambados
Juventud
Tercera División RFEF - Group 1 Stadiums
Estadio Alcalde Manuel Candocia
As Somozas, Spain
Campo do Morrazo
Cangas, Spain
Estadio Municipal A Magdalena
Villalba, Spain
Estadio Salvador Otero
A Illa de Arousa, Spain
Estadio Multiusos de San Lázaro
Santiago de Compostela, Spain
Estadio Municipal de Cantarrana
Viveiro, Spain
Estadio Os Carrís
Barbadás, Spain
Campo Municipal de Fútbol Rodrigo García Vizoso
La Coruña, Spain
Campo Municipal de Barraña
Boiro, Spain
Campo Municipal do Concello da Estrada
A Estrada, Spain
Campo de Fútbol Municipal de Barreiro
Vigo, Spain
Campo de Fútbol Municipal de Calabagueiros
O Barco de Valdeorras, Spain
Estadio A Lomba
Vilagarcía de Arousa, Spain
Estadio San Lázaro
Noia, Spain