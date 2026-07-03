Upcoming Football (Soccer) Matches of Tercera División RFEF - Group 1 2026

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Matches not found

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Tercera División RFEF - Group 1 Team List

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Compostela

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Arosa

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Atlético Arteixo

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Estradense

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Somozas

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Celta de Vigo III

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Villalbés

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Boiro

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Viveiro

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Alondras

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Barco

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Silva

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CD Lugo B

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Coruña

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Noia

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Barbadás

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Celtiga

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Cambados

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Juventud

Tercera División RFEF - Group 1 Stadiums

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Estadio Alcalde Manuel Candocia

As Somozas, Spain

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Campo do Morrazo

Cangas, Spain

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Estadio Municipal A Magdalena

Villalba, Spain

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Estadio Salvador Otero

A Illa de Arousa, Spain

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Estadio Multiusos de San Lázaro

Santiago de Compostela, Spain

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Estadio Municipal de Cantarrana

Viveiro, Spain

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Estadio Os Carrís

Barbadás, Spain

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Campo Municipal de Fútbol Rodrigo García Vizoso

La Coruña, Spain

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Campo Municipal de Barraña

Boiro, Spain

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Campo Municipal do Concello da Estrada

A Estrada, Spain

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Campo de Fútbol Municipal de Barreiro

Vigo, Spain

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Campo de Fútbol Municipal de Calabagueiros

O Barco de Valdeorras, Spain

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Estadio A Lomba

Vilagarcía de Arousa, Spain

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Estadio San Lázaro

Noia, Spain