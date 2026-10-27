Squads Yas Lions vs UAE Bulls T10 Abu Dhabi T10 14.11.2026

T10

YAS
YAS
BUL
BUL

Playing

YAS
YAS
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

YAS
YAS
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet