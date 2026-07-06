ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh
Zimbabwe vs Bangladesh
ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh
ZIM
141
BAN
116
ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh
ZIM
141
BAN
116
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
105
NEW
104
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
121
TEX
(5 ov.) 33/2
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
165
NEW
168
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
(7 ov.) 40/3
SAN
126
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
175
TEX
173
T20 Blast
County Ground
ESS
142
MID
143
T20 Blast
Riverside Ground
DUR
164
NOT
166
T20 Blast
Sophia Gardens
GLA
146
WOR
161
T20 Blast
The Rose Bowl
HAM
190
KEN
171
T20 Blast
County Ground
NOR
118
SOM
223
T20 Blast
Edgbaston
WAR
203
GLO
173
T20 Blast
Headingley
YOR
207
LEI
166
T20 Blast
County Ground
GLO
191
SUR
134
T20 Blast
County Ground
SUS
104
ESS
204
T20 Blast
Sophia Gardens
GLA
187
WAR
184
T20 Blast
Trent Bridge
NOT
181
LAN
180
T20 Blast
Headingley
YOR
208
DUR
205
T20 Blast
County Ground
WOR
142
KEN
59
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood
ENG
150
AUS
153
T20 Blast, Women
DER
130
LEI
134
T20 Blast, Women
MID
174
SUS
163
T20 Blast, Women
GLA
104
WOR
103
T20 Blast, Women
NOR
101
GLO
144
T20 Blast, Women
DER
124
KEN
127
T20 Blast, Women
SUS
133
NOR
132
T20 Blast, Women
GLA
185
MID
107
T20 Blast, Women
GLO
145
LEI
134
T20 Maharaja Trophy
SHI
207
HUT
169
T20 Maharaja Trophy
BBL
150
MYW
148
T20 Maharaja Trophy
HUT
197
BBL
200
T20 Maharaja Trophy
GUL
196
MYW
197
T20 Blast, Women
HAM
135
LAT
131
T20 Blast, Women
WAR
161
YOR
165
T20 Blast, Women
ESS
185
SUR
184
T20 Blast, Women
DUR
148
BLA
147
T20 Blast, Women
DUR
80
LAT
79
T20 Blast, Women
BLA
121
SUR
155
T20 Blast, Women
YOR
210
SOM
199