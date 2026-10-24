H2h Madrid Blues vs Sonseca Sultans T10 ECS Spain T10 24.10.2026

T10

MAD
MAD
SON
SON
Madrid Blues vs Sonseca Sultans

T10, ECS Spain T10

SONSonseca Sultans

MADMadrid Blues

T10, ECS Spain T10

SONSonseca Sultans

MADMadrid Blues