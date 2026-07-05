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T10
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T10 ECI Italy, Milan
T10 ECI Italy, Milan Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
France
FRA
6
0
0
6
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Romania
ROM
07 May
D
FRA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Italy
ITA
07 May
D
FRA vs ITA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Romania
ROM
07 May
D
FRA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Italy
ITA
06 May
D
ITA vs FRA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
Romania
ROM
06 May
D
ROM vs FRA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
Italy
ITA
6
0
0
6
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Romania
ROM
07 May
D
ITA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
France
FRA
07 May
D
FRA vs ITA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Romania
ROM
06 May
D
ITA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
France
FRA
06 May
D
ITA vs FRA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
Romania
ROM
06 May
D
ITA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
Romania
ROM
6
0
0
6
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
France
FRA
07 May
D
FRA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Italy
ITA
07 May
D
ITA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
France
FRA
07 May
D
FRA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Italy
ITA
06 May
D
ITA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
France
FRA
06 May
D
ROM vs FRA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
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