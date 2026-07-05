T10 ECI Italy, Milan Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
France
FranceFRA		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Romania
RomaniaROM		07 MayDFRA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Italy
ItalyITA		07 MayDFRA vs ITA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Romania
RomaniaROM		07 MayDFRA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Italy
ItalyITA		06 MayDITA vs FRA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
Romania
RomaniaROM		06 MayDROM vs FRA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
Italy
ItalyITA		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Romania
RomaniaROM		07 MayDITA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
France
FranceFRA		07 MayDFRA vs ITA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Romania
RomaniaROM		06 MayDITA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
France
FranceFRA		06 MayDITA vs FRA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
Romania
RomaniaROM		06 MayDITA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
Romania
RomaniaROM		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
France
FranceFRA		07 MayDFRA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Italy
ItalyITA		07 MayDITA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
France
FranceFRA		07 MayDFRA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 07.05.2023
Italy
ItalyITA		06 MayDITA vs ROM T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023
France
FranceFRA		06 MayDROM vs FRA T10 T10 ECI Italy, Milan Results Score 06.05.2023

Another T10 Tournaments