France

France

Gender:Men

Players

2026 Players

Abdurrahman Ahmadzai

Ahmadzai Kamran

France

Christian Roberts

France

Gustav Mckeon

France

Hevit Alodin Jackson

France

Hossain Mohammed Ikbal

France

Lingeswaran Canessane

France

Mouhammad Dawood Ahmadzai

France

Muhammad Rafah

Mukhtar Ali Ghulami

France

Nasibullah Arab

Niaz Hamza

France

Noman Amjad

France

Rahimgul Naseri

Rahmatullah Mangal

France

Sajad Stanikzay

France

Usman Khan

France

Virk Ali

France

Zada Sher

France

Zaheer Zahiri

France

Zain Ahmad

France

Statistics

T20 Continental Cup 2025

Matches Played2
Won0
Drawn0
Lost2
No result0

France Team Schedule & Results

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

Another teams

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