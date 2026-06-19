T20 Continental Cup
Romania vs Belgium
T20 Continental Cup
ROM
160
BEL
180
Romania vs Switzerland
T20 Continental Cup
ROM
192
SWI
195
Romania vs Hungary
T20 Continental Cup
ROM
125
HUN
124
Switzerland vs Romania
T20 Continental Cup
SWI
178
ROM
229
T20 Budapest Cup 2025
|Matches Played
|3
|Won
|2
|Drawn
|0
|Lost
|1
|No result
|0
T20 Continental Cup
ROM
160
BEL
180
T20 Continental Cup
ROM
192
SWI
195
T20 Continental Cup
ROM
125
HUN
124
T20 Continental Cup
SWI
178
ROM
229
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
ROM
SER
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
ROM
GIB
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
BEL
ROM