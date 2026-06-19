Romania

Romania

Players

2026 Players

Adrian Lascu

Aryan Mohammed

Romania

Avishka Iroshan

Romania

Hetti Hewage Tharindu Sandaruwan

Irfan Ringku

Romania

Janitha Fernando

Josak Khadka

Nepal

Luca Petre

Romania

Manmeet Koli

Romania

Rameez Khan

Ramesh Satheesan

Romania

Rohit Kumar

Romania

Taranjeet Singh

Romania

Vasu Saini

Romania

Statistics

T20 Budapest Cup 2025

Matches Played3
Won2
Drawn0
Lost1
No result0

Romania Team Schedule & Results

Another teams

Germany

Germany

France

France

President Xi

President Xi

Thailand

Thailand

Hong Kong, China

Hong Kong, China

Royals

Royals

Philippines

Philippines

Avengers

Avengers

Patriots

Patriots

Zimbabwe

Zimbabwe