Zambia

Zambia

Gender:Men

Statistics

T20 West Africa Trophy 2025

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

AD1

AD1

Finalist2

Finalist2

Finalist 2

Finalist 2

X1

X1

Q1

Q1

Y2

Y2

Q3

Q3

X4

X4

C3

C3

B1

B1