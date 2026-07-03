Live Football (Soccer) Score of Carioca - 2 2026
Today Matches
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Carioca - 2 Team List
Serrano RJ
Bonsucesso
Duque de Caxias
São Cristóvão RJ
Petrópolis
Niteroiense
Campo Grande
Artsul
Nova Cidade
Carapebus
Paduano
Friburguense
Carioca - 2 Stadiums
Estádio Eduardo Guinle
Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Antônio Ferreira de Medeiros
Cardoso Moreira, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Atílio Marotti
Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio de Los Lários
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil
Centro de Formação de Atletas TROPS
Várzea das Moças Niterói, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Leônidas da Silva
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Romário de Souza Faria
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Joaquim de Almeida Flores
Nilópolis, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Ronaldo Luís Nazário de Lima
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Nivaldo Pereira
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Mourão Filho
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil