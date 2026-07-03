Carioca - 2 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Carioca - 2 Team List

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Serrano RJ

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Bonsucesso

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Duque de Caxias

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São Cristóvão RJ

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Petrópolis

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Niteroiense

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Campo Grande

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Artsul

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Nova Cidade

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Carapebus

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Paduano

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Friburguense

Carioca - 2 Stadiums

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Estádio Eduardo Guinle

Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Antônio Ferreira de Medeiros

Cardoso Moreira, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Atílio Marotti

Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio de Los Lários

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil

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Centro de Formação de Atletas TROPS

Várzea das Moças Niterói, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Leônidas da Silva

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Romário de Souza Faria

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Joaquim de Almeida Flores

Nilópolis, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Ronaldo Luís Nazário de Lima

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Nivaldo Pereira

Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Mourão Filho

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil