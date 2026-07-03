Live Football (Soccer) Score of Copa Rio 2026

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Copa Rio Team List

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América RJ

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Portuguesa RJ

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CFRJ / Maricá

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Cabofriense

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CEAC / Araruama

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Bangu

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Resende

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Duque de Caxias

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Bonsucesso

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Nova Iguaçu

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Petrópolis

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Olaria

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Americano Campos

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Campo Grande

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Carapebus

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Madureira

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São Gonçalo EC RJ

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Artsul

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Audax Rio

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Boavista SC

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Niteroiense

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Paduano

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Sampaio Corrêa RJ

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Pérolas Negras

Copa Rio Stadiums

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Estádio Elcyr Resende de Mendonça

Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Antônio Ferreira de Medeiros

Cardoso Moreira, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Giulite Coutinho

Mesquita, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Luso-Brasileiro

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Centro de Treinamento João Saldanha

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Atílio Marotti

Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio de Los Lários

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Lourival Gomes de Almeida

Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Alair Côrrea

Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio do Trabalhador

Resende, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Aniceto Moscoso

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Leônidas da Silva

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Romário de Souza Faria

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Nivaldo Pereira

Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Mourão Filho

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Jânio de Moraes

Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil