Upcoming Football (Soccer) Matches of Copa Rio 2026
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Copa Rio Team List
América RJ
Portuguesa RJ
CFRJ / Maricá
Cabofriense
CEAC / Araruama
Bangu
Resende
Duque de Caxias
Bonsucesso
Nova Iguaçu
Petrópolis
Olaria
Americano Campos
Campo Grande
Carapebus
Madureira
São Gonçalo EC RJ
Artsul
Audax Rio
Boavista SC
Niteroiense
Paduano
Sampaio Corrêa RJ
Pérolas Negras
Copa Rio Stadiums
Estádio Elcyr Resende de Mendonça
Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Antônio Ferreira de Medeiros
Cardoso Moreira, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Giulite Coutinho
Mesquita, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Luso-Brasileiro
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Centro de Treinamento João Saldanha
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Atílio Marotti
Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio de Los Lários
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Lourival Gomes de Almeida
Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Alair Côrrea
Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio do Trabalhador
Resende, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Aniceto Moscoso
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Leônidas da Silva
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Romário de Souza Faria
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Nivaldo Pereira
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Mourão Filho
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Jânio de Moraes
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil