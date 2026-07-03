Yesterday Copa Santa Catarina Football Matches
Matches not found
Copa Santa Catarina Team List
Figueirense
Joinville
Marcílio Dias
Blumenau
Santa Catarina
Criciuma
Tubarao
Concórdia
Caravaggio
Carlos Renaux
Brusque
Camboriú
Chapecoense B
Chapecoense-sc
Avai
Barra
Nação
Caravaggio
Copa Santa Catarina Stadiums
Arena Condá
Chapecó, Santa Catarina, Brazil
Estádio Aderbal Ramos da Silva
Florianópolis, Santa Catarina, Brazil
Estádio Heriberto Hülse
Criciúma, Santa Catarina, Brazil
Estádio Doutor Hercílio Luz
Itajaí, Santa Catarina, Brazil
Estádio Emília Mendes Rodrigues
Imbituba, Santa Catarina, Brazil
Estádio Domingos Machado de Lima
Concórdia, Santa Catarina, Brazil
Estádio Genésio Ayres Marchetti
Ibirama, Santa Catarina, Brazil
Estádio Augusto Bauer
Brusque, Santa Catarina, Brazil
Arena Joinville
Joinville, Santa Catarina, Brazil
Estádio Domingos Silveira Gonzales
Tubarão, Santa Catarina, Brazil
Estádio Orlando Scarpelli
Florianópolis, Santa Catarina, Brazil