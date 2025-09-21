Copa Santa Catarina Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Sep 21, 2025

06:00 PM

Blumenau vs Carlos Renaux

Copa Santa Catarina

Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner, Blumenau, Santa Catarina

Sep 24, 2025

06:00 PM

Blumenau vs Joinville

Copa Santa Catarina

Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner, Blumenau, Santa Catarina

Sep 24, 2025

11:30 PM

Brusque vs Concórdia

Copa Santa Catarina

Estádio Augusto Bauer, Brusque, Santa Catarina

Sep 24, 2025

11:30 PM

Carlos Renaux vs Nação

Copa Santa Catarina

Estádio Augusto Bauer, Brusque, Santa Catarina

Sep 28, 2025

06:00 PM

Nação vs Blumenau

Copa Santa Catarina

Arena Joinville, Joinville, Santa Catarina

Copa Santa Catarina Team List

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Figueirense

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Joinville

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Marcílio Dias

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Blumenau

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Santa Catarina

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Criciuma

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Tubarao

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Concórdia

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Caravaggio

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Carlos Renaux

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Brusque

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Camboriú

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Chapecoense B

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Chapecoense-sc

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Avai

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Barra

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Nação

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Caravaggio

Copa Santa Catarina Stadiums

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Arena Condá

Chapecó, Santa Catarina, Brazil

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Estádio Aderbal Ramos da Silva

Florianópolis, Santa Catarina, Brazil

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Estádio Heriberto Hülse

Criciúma, Santa Catarina, Brazil

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Estádio Doutor Hercílio Luz

Itajaí, Santa Catarina, Brazil

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Estádio Emília Mendes Rodrigues

Imbituba, Santa Catarina, Brazil

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Estádio Domingos Machado de Lima

Concórdia, Santa Catarina, Brazil

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Estádio Genésio Ayres Marchetti

Ibirama, Santa Catarina, Brazil

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Estádio Augusto Bauer

Brusque, Santa Catarina, Brazil

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Arena Joinville

Joinville, Santa Catarina, Brazil

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Estádio Domingos Silveira Gonzales

Tubarão, Santa Catarina, Brazil

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Estádio Orlando Scarpelli

Florianópolis, Santa Catarina, Brazil