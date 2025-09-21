Copa Santa Catarina Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Sep 21, 2025
06:00 PM
Blumenau vs Carlos Renaux
Copa Santa Catarina
Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner, Blumenau, Santa Catarina
Sep 24, 2025
06:00 PM
Blumenau vs Joinville
Copa Santa Catarina
Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner, Blumenau, Santa Catarina
Sep 24, 2025
11:30 PM
Brusque vs Concórdia
Copa Santa Catarina
Estádio Augusto Bauer, Brusque, Santa Catarina
Sep 24, 2025
11:30 PM
Carlos Renaux vs Nação
Copa Santa Catarina
Estádio Augusto Bauer, Brusque, Santa Catarina
Sep 28, 2025
06:00 PM
Nação vs Blumenau
Copa Santa Catarina
Arena Joinville, Joinville, Santa Catarina
Copa Santa Catarina Team List
Figueirense
Joinville
Marcílio Dias
Blumenau
Santa Catarina
Criciuma
Tubarao
Concórdia
Caravaggio
Carlos Renaux
Brusque
Camboriú
Chapecoense B
Chapecoense-sc
Avai
Barra
Nação
Caravaggio
Copa Santa Catarina Stadiums
Arena Condá
Chapecó, Santa Catarina, Brazil
Estádio Aderbal Ramos da Silva
Florianópolis, Santa Catarina, Brazil
Estádio Heriberto Hülse
Criciúma, Santa Catarina, Brazil
Estádio Doutor Hercílio Luz
Itajaí, Santa Catarina, Brazil
Estádio Emília Mendes Rodrigues
Imbituba, Santa Catarina, Brazil
Estádio Domingos Machado de Lima
Concórdia, Santa Catarina, Brazil
Estádio Genésio Ayres Marchetti
Ibirama, Santa Catarina, Brazil
Estádio Augusto Bauer
Brusque, Santa Catarina, Brazil
Arena Joinville
Joinville, Santa Catarina, Brazil
Estádio Domingos Silveira Gonzales
Tubarão, Santa Catarina, Brazil
Estádio Orlando Scarpelli
Florianópolis, Santa Catarina, Brazil