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União Carmolandense
Vitória ES
Copa Verde Stadiums
Estádio Salvador Venâncio da Costa
Vitória, Espírito Santo, Brazil
Estádio Municipal Zinho de Oliveira
Marabá, Pará, Brazil
Estádio Aluízio Ferreira de Oliveira
Porto Velho, Rondônia, Brazil
Estádio Maria de Lourdes Abadia
Ceilândia, Distrito Federal, Brazil
Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes
Rondonópolis, Mato Grosso, Brazil
Estádio Ismael Benigno
Manaus, Amazonas, Brazil
Estádio Flamarion Vasconcelos
Boa Vista, Roraima, Brazil
Estádio Leônidas Sodré de Castro
Belém, Pará, Brazil
Estádio de Hailé Pinheiro
Goiânia, Goiás, Brazil
Estádio Estadual Jacques da Luz
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil
Arena da Amazônia
Manaus, Amazonas, Brazil
Estádio João Ribeiro
Tocantinópolis, Tocantins, Brazil
Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença
Belém, Pará, Brazil
Estádio Annibal Batista de Toledo
Aparecida de Goiânia, Goiás, Brazil
Estádio Elmo Serejo Farias
Taguatinga, Distrito Federal, Brazil
Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira
Goiânia, Goiás, Brazil