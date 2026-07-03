Football (Soccer) Scores and Results of Copa Verde 2026

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Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Copa Verde Team List

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Paysandu

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Goias

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Sao Raimundo

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Brasiliense

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União Rondonópolis

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Amazonas

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Manaus FC

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Vila Nova

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Águia de Marabá

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Capital Brasilia

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Luverdense

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Porto Velho

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Rio Branco ES

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Tocantinópolis

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Aparecidense

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Ceilândia

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GAS

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Humaitá

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Independência

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Operario Ferroviario

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remo

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Trem

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União Carmolandense

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Vitória ES

Copa Verde Stadiums

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Estádio Salvador Venâncio da Costa

Vitória, Espírito Santo, Brazil

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Estádio Municipal Zinho de Oliveira

Marabá, Pará, Brazil

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Estádio Aluízio Ferreira de Oliveira

Porto Velho, Rondônia, Brazil

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Estádio Maria de Lourdes Abadia

Ceilândia, Distrito Federal, Brazil

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Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes

Rondonópolis, Mato Grosso, Brazil

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Estádio Ismael Benigno

Manaus, Amazonas, Brazil

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Estádio Flamarion Vasconcelos

Boa Vista, Roraima, Brazil

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Estádio Leônidas Sodré de Castro

Belém, Pará, Brazil

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Estádio de Hailé Pinheiro

Goiânia, Goiás, Brazil

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Estádio Estadual Jacques da Luz

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil

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Arena da Amazônia

Manaus, Amazonas, Brazil

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Estádio João Ribeiro

Tocantinópolis, Tocantins, Brazil

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Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença

Belém, Pará, Brazil

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Estádio Annibal Batista de Toledo

Aparecida de Goiânia, Goiás, Brazil

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Estádio Elmo Serejo Farias

Taguatinga, Distrito Federal, Brazil

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Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira

Goiânia, Goiás, Brazil