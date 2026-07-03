Football (Soccer) Scores and Results of Carioca U20 2026
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Carioca U20 Team List
Vasco da Gama U20
Botafogo U20
Flamengo U20
Volta Redonda U20
Fluminense U20
Bangu U20
Portuguesa RJ U20
Maricá U20
Sampaio Correa FE U20
Madureira U20
Nova Iguaçu U20
Boavista U20
Carioca U20 Stadiums
Centro de Treinamento João Saldanha
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Lourival Gomes de Almeida
Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Aniceto Moscoso
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio da Gávea
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Marcelo Vieira
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil
Centro de Treinamento do Nova Iguaçu Futebol Clube
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Municipal General Raulino de Oliveira
Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Luso-Brasileiro
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Estádio Nivaldo Pereira
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil