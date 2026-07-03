Upcoming Football (Soccer) Matches of Carioca U20 2026

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Carioca U20 Team List

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Vasco da Gama U20

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Botafogo U20

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Flamengo U20

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Volta Redonda U20

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Fluminense U20

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Bangu U20

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Portuguesa RJ U20

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Maricá U20

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Sampaio Correa FE U20

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Madureira U20

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Nova Iguaçu U20

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Boavista U20

Carioca U20 Stadiums

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Centro de Treinamento João Saldanha

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Lourival Gomes de Almeida

Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Aniceto Moscoso

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio da Gávea

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Marcelo Vieira

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil

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Centro de Treinamento do Nova Iguaçu Futebol Clube

Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Municipal General Raulino de Oliveira

Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Luso-Brasileiro

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

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Estádio Nivaldo Pereira

Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil