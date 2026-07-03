Football (Soccer) Scores and Results of Segunda División RFEF - Group 4 2026
Matches not found
Segunda División RFEF - Group 4 Team List
Águilas
Deportiva Minera
Extremadura 1924
Xerez
Ucam Murcia
Real Jaén
Recreativo Huelva
Lorca Deportiva
La Unión Atlético
Linares Deportivo
Antoniano
Yeclano
Estepona
Puente Genil
Xerez Deportivo
Melilla
Málaga II
Almería II
Segunda División RFEF - Group 4 Stadiums
Estadio Municipal
Lebrija, Spain
Estadio Municipal de Linarejos
Linares, Spain
Estadio Juan Cayuela
Totana, Spain
Nuevo Estadio La Victoria
Jaén, Spain
Ciudad Deportiva de la Federación Malagueña de Fútbol
Málaga, Spain
Estadio Municipal La Constitución
Yecla, Spain
Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez
Estepona, Spain
Estadio Municipal Manuel Polinario
Puente Genil, Spain
Estadio BeSoccer La Condomina
Murcia, Spain
Estadio Francisco de la Hera
Almendralejo, Spain
Estadio Álvarez Claro
Melilla, Spain
Estadio El Rubial
Águilas, Spain
Estadio Francisco Artés Carrasco
Lorca, Spain
Estadio Municipal Ángel Celdrán
El Llano del Beal, Spain
Estadio Nuevo Colombino
Huelva, Spain
Anexo Estadio de los Juegos del Mediterráneo
Almería, Spain
Estadio Municipal de Chapín
Jerez de la Frontera, Spain