Segunda División RFEF - Group 4 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Segunda División RFEF - Group 4 Team List

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Águilas

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Deportiva Minera

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Extremadura 1924

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Xerez

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Ucam Murcia

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Real Jaén

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Recreativo Huelva

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Lorca Deportiva

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La Unión Atlético

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Linares Deportivo

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Antoniano

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Yeclano

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Estepona

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Puente Genil

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Xerez Deportivo

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Melilla

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Málaga II

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Almería II

Segunda División RFEF - Group 4 Stadiums

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Estadio Municipal

Lebrija, Spain

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Estadio Municipal de Linarejos

Linares, Spain

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Estadio Juan Cayuela

Totana, Spain

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Nuevo Estadio La Victoria

Jaén, Spain

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Ciudad Deportiva de la Federación Malagueña de Fútbol

Málaga, Spain

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Estadio Municipal La Constitución

Yecla, Spain

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Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez

Estepona, Spain

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Estadio Municipal Manuel Polinario

Puente Genil, Spain

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Estadio BeSoccer La Condomina

Murcia, Spain

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Estadio Francisco de la Hera

Almendralejo, Spain

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Estadio Álvarez Claro

Melilla, Spain

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Estadio El Rubial

Águilas, Spain

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Estadio Francisco Artés Carrasco

Lorca, Spain

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Estadio Municipal Ángel Celdrán

El Llano del Beal, Spain

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Estadio Nuevo Colombino

Huelva, Spain

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Anexo Estadio de los Juegos del Mediterráneo

Almería, Spain

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Estadio Municipal de Chapín

Jerez de la Frontera, Spain