Football (Soccer) Scores and Results of Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs 2026

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Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs Team List

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Beasain

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Girona II

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Atlético Monzón

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Rayo Vallecano II

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Sarriana

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Llerenense

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Cayón

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Porreres

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Real Jaén

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Socuéllamos

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Burgos Promesas

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Lealtad

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Varea

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Villacañas

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Atlético Pulpileño

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Castellonense

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Atlético Central

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Badajoz

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Ciudad de Lucena

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Cortes

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Oyonesa

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Peña Sport

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Sporting Gijón II

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Torre del Mar

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Tropezón

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Penya Independent

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UD San Fernando

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Utiel

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Atlético Tordesillas

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Badalona II

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Portugalete

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Santomera

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Tamaraceite

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Estradense

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Binéfar

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Caudal

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Huesca II

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Ibarra

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Villalbés

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Torrejón

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Huétor Tájar

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Mirandés II

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Villaverde-Boetticher

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Albacete II

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Arandina

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Atlètic Lleida

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Azuaga

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Cieza

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Constància

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Deusto

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Galapagar

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La Nucía

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Mensajero

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Motril

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Noia

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Roda

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San Juan

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Unión Molinense

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Utrera

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Valle Egüés

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Arnedo

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Atlético Albericia

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Castro

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Covadonga

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Cuarte

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Formentera

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Jaraíz

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La Calzada

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Leioa

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Peralada

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Toledo

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Tomares

Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs Stadiums

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Estadio Escribano Castilla

Motril, Spain

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Estadio Municipal Salto del Caballo

Toledo, Spain

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Estadio Muncipal La Celadilla

Utiel, Spain

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Estado Municipal de Loinaz

Beasain, Spain

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Campo San Francisco

Tafalla, Spain

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Estadio Municipal De Ribela

Sarria, Spain

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Campo De Fútbol Las Pirámides

Villacañas, Spain

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Estadio San Francisco Javier

Navarra, Spain

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Ciudad Deportiva Andrés Iniesta

Albacete, Spain

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Estadio Ciudad de Lucena

Lucena, Spain

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Estadio San Juan Bosco

Sevilla, Spain

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Estadio El Rollo

Santo Domingo de la Calzada, Spain

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Campo Municipal Santa Ana

Torrelavega, Spain

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Estadio Sarriguren

Sarriguren, Spain

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Estadio El Limonar

Santomera, Spain

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Estadio Municipal Sánchez Cánovas

Molina de Segura, Spain

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Estadio Silvestre Carrillo

La Palma, Spain

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Estadio El Montecillo

Aranda de Duero, Spain

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Estadio Municipal Nuevo Vivero

Badajoz, Spain

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Estadio Las Callejas

Villaviciosa, Spain

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Estadio CD Azuaga

Azuaga, Spain

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Escuela de Fútbol de Mareo

Gijón, Spain

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Estadio Boetticher

Madrid, Spain

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Estadio Municipal A Magdalena

Villalba, Spain

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Nou Camp de Inca

Inca, Spain

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Ciudad Deportiva de Maspalomas

Gran Canaria, Spain

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Estadio de Los Olmos

Binéfar, Spain

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Estadio Municipal San Sebastián

Tomares, Spain

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Estadio Municipal

Sant Francesc de Formentera, Spain

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Camp Poliesportiu Municipal Antonio Escuriet

Castelló, Spain

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Estadio Municipal de Anduva

Miranda de Ebro, Spain

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Estadio San Miguel

Pulpí, Spain

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Estadio Municipal de Varea

Varea, Spain

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Estadio Paquito Jiménez

Socuéllamos, Spain

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Estadio Municipal Miguel Moranto

Huétor Tájar, Spain

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Estadio Galapagar

Madrid, Spain

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Estadio Villa Isabel

Tenerife, Spain

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Estadio Las Salinas

Tordesillas, Spain

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Estadio La Florida

Portugalete, Spain

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Estadio Fernando Astobiza

Sarón, Santa María de Cayón, Spain

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Camp de futbol Ramon Farrús

Lleida, Spain

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Estadio El Alcoraz

Huesca, Spain

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Estadio Juan Antonio Alvarez Rabanal

Oviedo, Spain

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Estadio Fernando Robina

Llerena, Spain

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Camp de Futbol Municipal de Sant Miquel de Balansat

Sant Miquel de Balansat, Spain

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Estadio Sendero

Arnedo, Spain

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Estadi Municipal de Badalona

Badalona, Spain

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Estadio Juan Manuel Azuaga

Torre del Mar, Spain

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Campo de Fútbol Juan Guedes

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

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Estadio Sarriena 4

Leioa, Spain

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Estadio Municipal de El Plantío

Burgos, Spain

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Estadio Isidro Calderón

Monzón, Spain

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Ciudad Deportiva Rayo Vallecano Campo 2

Madrid, Spain

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Campo Municipal do Concello da Estrada

A Estrada, Spain

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Ciudad Deportiva de Castañares

Burgos, Spain

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Estadi Olímpic Camilo Cano

La Nucia, Spain

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Nuevo Estadio La Victoria

Jaén, Spain

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Estadio Municipal de Peralada

Peralada, Spain

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Estadio Las Veredillas

Torrejón de Ardoz, Spain

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Estadio de La Arboleja

Cieza, Spain

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Campo de fútbol de Jaraíz de la Vera

Jaraíz de la Vera, Spain

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Estadio San Juan

Pamplona, Spain

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Campo de Fútbol de Etxezuri

Bilbao, Spain

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Estadio Juan Hormaechea

Santander, Spain

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Estadio Municipal Hermanos Antuña

Mieres del Camino, Spain