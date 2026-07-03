Upcoming Football (Soccer) Matches of Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs 2026
Matches not found
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs Team List
Beasain
Girona II
Atlético Monzón
Rayo Vallecano II
Sarriana
Llerenense
Cayón
Porreres
Real Jaén
Socuéllamos
Burgos Promesas
Lealtad
Varea
Villacañas
Atlético Pulpileño
Castellonense
Atlético Central
Badajoz
Ciudad de Lucena
Cortes
Oyonesa
Peña Sport
Sporting Gijón II
Torre del Mar
Tropezón
Penya Independent
UD San Fernando
Utiel
Atlético Tordesillas
Badalona II
Portugalete
Santomera
Tamaraceite
Estradense
Binéfar
Caudal
Huesca II
Ibarra
Villalbés
Torrejón
Huétor Tájar
Mirandés II
Villaverde-Boetticher
Albacete II
Arandina
Atlètic Lleida
Azuaga
Cieza
Constància
Deusto
Galapagar
La Nucía
Mensajero
Motril
Noia
Roda
San Juan
Unión Molinense
Utrera
Valle Egüés
Arnedo
Atlético Albericia
Castro
Covadonga
Cuarte
Formentera
Jaraíz
La Calzada
Leioa
Peralada
Toledo
Tomares
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs Stadiums
Estadio Escribano Castilla
Motril, Spain
Estadio Municipal Salto del Caballo
Toledo, Spain
Estadio Muncipal La Celadilla
Utiel, Spain
Estado Municipal de Loinaz
Beasain, Spain
Campo San Francisco
Tafalla, Spain
Estadio Municipal De Ribela
Sarria, Spain
Campo De Fútbol Las Pirámides
Villacañas, Spain
Estadio San Francisco Javier
Navarra, Spain
Ciudad Deportiva Andrés Iniesta
Albacete, Spain
Estadio Ciudad de Lucena
Lucena, Spain
Estadio San Juan Bosco
Sevilla, Spain
Estadio El Rollo
Santo Domingo de la Calzada, Spain
Campo Municipal Santa Ana
Torrelavega, Spain
Estadio Sarriguren
Sarriguren, Spain
Estadio El Limonar
Santomera, Spain
Estadio Municipal Sánchez Cánovas
Molina de Segura, Spain
Estadio Silvestre Carrillo
La Palma, Spain
Estadio El Montecillo
Aranda de Duero, Spain
Estadio Municipal Nuevo Vivero
Badajoz, Spain
Estadio Las Callejas
Villaviciosa, Spain
Estadio CD Azuaga
Azuaga, Spain
Escuela de Fútbol de Mareo
Gijón, Spain
Estadio Boetticher
Madrid, Spain
Estadio Municipal A Magdalena
Villalba, Spain
Nou Camp de Inca
Inca, Spain
Ciudad Deportiva de Maspalomas
Gran Canaria, Spain
Estadio de Los Olmos
Binéfar, Spain
Estadio Municipal San Sebastián
Tomares, Spain
Estadio Municipal
Sant Francesc de Formentera, Spain
Camp Poliesportiu Municipal Antonio Escuriet
Castelló, Spain
Estadio Municipal de Anduva
Miranda de Ebro, Spain
Estadio San Miguel
Pulpí, Spain
Estadio Municipal de Varea
Varea, Spain
Estadio Paquito Jiménez
Socuéllamos, Spain
Estadio Municipal Miguel Moranto
Huétor Tájar, Spain
Estadio Galapagar
Madrid, Spain
Estadio Villa Isabel
Tenerife, Spain
Estadio Las Salinas
Tordesillas, Spain
Estadio La Florida
Portugalete, Spain
Estadio Fernando Astobiza
Sarón, Santa María de Cayón, Spain
Camp de futbol Ramon Farrús
Lleida, Spain
Estadio El Alcoraz
Huesca, Spain
Estadio Juan Antonio Alvarez Rabanal
Oviedo, Spain
Estadio Fernando Robina
Llerena, Spain
Camp de Futbol Municipal de Sant Miquel de Balansat
Sant Miquel de Balansat, Spain
Estadio Sendero
Arnedo, Spain
Estadi Municipal de Badalona
Badalona, Spain
Estadio Juan Manuel Azuaga
Torre del Mar, Spain
Campo de Fútbol Juan Guedes
Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Estadio Sarriena 4
Leioa, Spain
Estadio Municipal de El Plantío
Burgos, Spain
Estadio Isidro Calderón
Monzón, Spain
Ciudad Deportiva Rayo Vallecano Campo 2
Madrid, Spain
Campo Municipal do Concello da Estrada
A Estrada, Spain
Ciudad Deportiva de Castañares
Burgos, Spain
Estadi Olímpic Camilo Cano
La Nucia, Spain
Nuevo Estadio La Victoria
Jaén, Spain
Estadio Municipal de Peralada
Peralada, Spain
Estadio Las Veredillas
Torrejón de Ardoz, Spain
Estadio de La Arboleja
Cieza, Spain
Campo de fútbol de Jaraíz de la Vera
Jaraíz de la Vera, Spain
Estadio San Juan
Pamplona, Spain
Campo de Fútbol de Etxezuri
Bilbao, Spain
Estadio Juan Hormaechea
Santander, Spain
Estadio Municipal Hermanos Antuña
Mieres del Camino, Spain