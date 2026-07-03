Upcoming Football (Soccer) Matches of CAF Confederation Cup 2026

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Matches not found

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CAF Confederation Cup Team List

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USM Alger

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Zamalek SC

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Wydad AC

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CR Belouizdad

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Maniema Union

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Olympique Safi

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Kaizer Chiefs

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AL Masry

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Singida Black Stars

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Otôho d'Oyo

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Djoliba

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San-Pédro

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Royal Leopards

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ZESCO United

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Azam

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Stellenbosch

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AFAD

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Stade Tunisien

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USFA

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Asante Kotoko

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ES Sahel

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Al-Ittihad

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Coton Sport Ouidah

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Flambeau du Centre

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Nairobi United

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Galaxy

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Al Ahli Wad Medani

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Al Zamala Umm Ruwaba

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Be Forward Wanderers

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Dekedaha

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FC 105

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Kabuscorp

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NEC

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15 de Agosto

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1º de Agosto

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Abia Warriors

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Aigle Royal

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Al-Akhdar

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Black Man Warrior

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Génération Foot

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Hafia

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Pamplemousses

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Simba

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SNIM

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Welayta Dicha

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Gbohloé-su des Lacs

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Kwara United

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Rayon Sports

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Young Africans

CAF Confederation Cup Stadiums

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Stade des Martyrs de la Pentecôte

Kinshasa, Congo-DR

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Stade Intwari

Bujumbura, Burundi

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Hamz Stadium

Kampala, Burundi

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Levy Mwanawasa Stadium

Ndola, Zambia

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Stade de Kégué

Lomé, Togo

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Azam Complex Stadium

Mbagala, Tanzania

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Abebe Bikila Stadium

Addis Ababa, Ethiopia

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Kigali Pelé Stadium

Kigali, Rwanda

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11 June Stadium

Tripoli, Libya

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Nyayo National Stadium

Nairobi, Kenya

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Bingu National Stadium

Lilongwe, Malawi

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Stade du 4 Août

Ouagadougou, Burkina-Faso

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Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo

Yaoundé, Cameroon

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Accra Sports Stadium

Accra, Ghana

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Stade Alphonse Massamba-Débat

Brazzaville, Congo

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Stade Mamadou Konaté

Bamako, Mali

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Godswill Akpabio International Stadium

Uyo, Nigeria

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Samuel Kanyon Doe Stadium

Monrovia, Liberia

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Estádio 11 de Novembro

Luanda, Angola

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Francistown Stadium

Francistown, Botswana

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Stade olympique Hammadi-Agrebi

Radès, Tunisia

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Somhlolo National Stadium

Lobamba, Eswatini

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Stade Municipal de Nouadhibou

Nouadhibou, Mauritania

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Stade Lat Dior

Thiès, Gambia