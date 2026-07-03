Upcoming Football (Soccer) Matches of CAF Confederation Cup 2026
Matches not found
CAF Confederation Cup Team List
USM Alger
Zamalek SC
Wydad AC
CR Belouizdad
Maniema Union
Olympique Safi
Kaizer Chiefs
AL Masry
Singida Black Stars
Otôho d'Oyo
Djoliba
San-Pédro
Royal Leopards
ZESCO United
Azam
Stellenbosch
AFAD
Stade Tunisien
USFA
Asante Kotoko
ES Sahel
Al-Ittihad
Coton Sport Ouidah
Flambeau du Centre
Nairobi United
Galaxy
Al Ahli Wad Medani
Al Zamala Umm Ruwaba
Be Forward Wanderers
Dekedaha
FC 105
Kabuscorp
NEC
15 de Agosto
1º de Agosto
Abia Warriors
Aigle Royal
Al-Akhdar
Black Man Warrior
Génération Foot
Hafia
Pamplemousses
Simba
SNIM
Welayta Dicha
Gbohloé-su des Lacs
Kwara United
Rayon Sports
Young Africans
CAF Confederation Cup Stadiums
Stade des Martyrs de la Pentecôte
Kinshasa, Congo-DR
Stade Intwari
Bujumbura, Burundi
Hamz Stadium
Kampala, Burundi
Levy Mwanawasa Stadium
Ndola, Zambia
Stade de Kégué
Lomé, Togo
Azam Complex Stadium
Mbagala, Tanzania
Abebe Bikila Stadium
Addis Ababa, Ethiopia
Kigali Pelé Stadium
Kigali, Rwanda
11 June Stadium
Tripoli, Libya
Nyayo National Stadium
Nairobi, Kenya
Bingu National Stadium
Lilongwe, Malawi
Stade du 4 Août
Ouagadougou, Burkina-Faso
Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo
Yaoundé, Cameroon
Accra Sports Stadium
Accra, Ghana
Stade Alphonse Massamba-Débat
Brazzaville, Congo
Stade Mamadou Konaté
Bamako, Mali
Godswill Akpabio International Stadium
Uyo, Nigeria
Samuel Kanyon Doe Stadium
Monrovia, Liberia
Estádio 11 de Novembro
Luanda, Angola
Francistown Stadium
Francistown, Botswana
Stade olympique Hammadi-Agrebi
Radès, Tunisia
Somhlolo National Stadium
Lobamba, Eswatini
Stade Municipal de Nouadhibou
Nouadhibou, Mauritania
Stade Lat Dior
Thiès, Gambia