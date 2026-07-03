Upcoming Football (Soccer) Fixtures of International 2026

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UEFA U19 Championship

UpcomingSerbia U19 vs Croatia U19

Serbia U19 vs Croatia U19

UEFA U19 Championship

The Oval, Caernarfon

SER

SER

0

CRO

CRO

0

NS

UpcomingUkraine U19 vs Italy U19

Ukraine U19 vs Italy U19

UEFA U19 Championship

Nantporth Stadium, Bangor

Ukraine U19

Ukraine U19

0

ITA

ITA

0

NS

Friendlies Clubs

UpcomingManchester United vs Wrexham

Manchester United vs Wrexham

Friendlies Clubs

Helsinki Olympic Stadium, Helsinki

MUN

MUN

0

WRE

WRE

0

NS

UpcomingRosenborg vs Manchester United

Rosenborg vs Manchester United

Friendlies Clubs

Lerkendal Stadion, Trondheim

ROS

ROS

0

MUN

MUN

0

NS

UpcomingAuckland vs Tottenham

Auckland vs Tottenham

Friendlies Clubs

Eden Park, Auckland

Auckland

Auckland

0

TOT

TOT

0

NS

UpcomingChelsea vs Western Sydney Wanderers

Chelsea vs Western Sydney Wanderers

Friendlies Clubs

Accor Stadium, Sydney

CHE

CHE

0

WSW

WSW

0

NS

UpcomingTottenham vs Sydney

Tottenham vs Sydney

Friendlies Clubs

Sydney Football Stadium, Sydney

TOT

TOT

0

SYD

SYD

0

NS

UpcomingChelsea vs Tottenham

Chelsea vs Tottenham

Friendlies Clubs

Sydney Football Stadium, Sydney

CHE

CHE

0

TOT

TOT

0

NS

UpcomingAtletico Madrid vs Manchester United

Atletico Madrid vs Manchester United

Friendlies Clubs

Strawberry Arena, Solna

ATM

ATM

0

MUN

MUN

0

NS

UpcomingBayern München vs Jeju United FC

Bayern München vs Jeju United FC

Friendlies Clubs

Jeju World Cup Stadium, Seogwipo

BAY

BAY

0

JEJ

JEJ

0

NS

UpcomingAC Milan vs Inter

AC Milan vs Inter

Friendlies Clubs

Optus Stadium, Perth

MIL

MIL

0

INT

INT

0

NS

UpcomingChelsea vs Juventus

Chelsea vs Juventus

Friendlies Clubs

Kai Tak Sports Park, Hongkong

CHE

CHE

0

JUV

JUV

0

NS

CONCACAF U20

Leagues Cup

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