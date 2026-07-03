UEFA U19 Championship
Serbia U19 vs Croatia U19
UEFA U19 Championship
The Oval, Caernarfon
SER
0
CRO
0
NS
Ukraine U19 vs Italy U19
UEFA U19 Championship
Nantporth Stadium, Bangor
Ukraine U19
0
ITA
0
NS
UEFA U19 Championship
The Oval, Caernarfon
SER
0
CRO
0
NS
UEFA U19 Championship
Nantporth Stadium, Bangor
Ukraine U19
0
ITA
0
NS
Friendlies Clubs
BRA
0
SAN
0
NS
Friendlies Clubs
VAR
0
NOR
0
NS
Friendlies Clubs
FAL
0
LAN
0
NS
Friendlies Clubs
Helsinki Olympic Stadium, Helsinki
MUN
0
WRE
0
NS
Friendlies Clubs
SOL
0
KAR
0
NS
Friendlies Clubs
Lerkendal Stadion, Trondheim
ROS
0
MUN
0
NS
Friendlies Clubs
Arlanda
0
Haninge
0
NS
Friendlies Clubs
HAS
0
Olympic
0
NS
Friendlies Clubs
SOL
0
Stocksund
0
NS
Friendlies Clubs
Eden Park, Auckland
Auckland
0
TOT
0
NS
Friendlies Clubs
Accor Stadium, Sydney
CHE
0
WSW
0
NS
Friendlies Clubs
Sydney Football Stadium, Sydney
TOT
0
SYD
0
NS
Friendlies Clubs
Sydney Football Stadium, Sydney
CHE
0
TOT
0
NS
Friendlies Clubs
Strawberry Arena, Solna
ATM
0
MUN
0
NS
Friendlies Clubs
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
BAY
0
JEJ
0
NS
Friendlies Clubs
Optus Stadium, Perth
MIL
0
INT
0
NS
Friendlies Clubs
Kai Tak Sports Park, Hongkong
CHE
0
JUV
0
NS
Friendlies Clubs
ARS
0
BET
0
NS
CONCACAF U20
Guatemala U20
0
Costa Rica U20
0
NS
CONCACAF U20
MEX
0
Antigua and Barbuda U20
0
NS
CONCACAF U20
CUB
0
SAL
0
NS
CONCACAF U20
United States U20
0
Haiti U20
0
NS
CONCACAF U20
Panama U20
0
Canada U20
0
NS
CONCACAF U20
Honduras U20
0
Jamaica U20
0
NS
CONCACAF U20
Antigua and Barbuda U20
0
Guatemala U20
0
NS
CONCACAF U20
Costa Rica U20
0
MEX
0
NS
CONCACAF U20
Haiti U20
0
CUB
0
NS
CONCACAF U20
SAL
0
United States U20
0
NS
CONCACAF U20
Jamaica U20
0
Panama U20
0
NS
CONCACAF U20
Canada U20
0
Honduras U20
0
NS
CONCACAF U20
Costa Rica U20
0
Antigua and Barbuda U20
0
NS
CONCACAF U20
MEX
0
Guatemala U20
0
NS
CONCACAF U20
SAL
0
Haiti U20
0
NS
CONCACAF U20
United States U20
0
CUB
0
NS
CONCACAF U20
Canada U20
0
Jamaica U20
0
NS
CONCACAF U20
Honduras U20
0
Panama U20
0
NS
Leagues Cup
FC Cincinnati
0
PAC
0
NS
Leagues Cup
COL
0
ATL
0
NS
Leagues Cup
Charlotte
0
UNA
0
NS
Leagues Cup
MIN
0
FC Juarez
0
NS
Leagues Cup
UAN
0
SAL
0
NS
Leagues Cup
Vancouver Whitecaps
0
Mazatlán
0
NS
Leagues Cup
Inter Miami
0
ASL
0
NS
Leagues Cup
MON
0
Orlando City SC
0
NS
Leagues Cup
DAL
0
QUE
0
NS
Leagues Cup
Nashville SC
0
CLU
0
NS
Leagues Cup
TOL
0
SEA
0
NS
Leagues Cup
Los Angeles FC
0
GUA
0
NS
Leagues Cup
New York City FC
0
SAN
0
NS
Leagues Cup
CRU
0
PHI
0
NS
Leagues Cup
CHI
0
NEC
0
NS
Leagues Cup
Austin
0
CLU
0
NS