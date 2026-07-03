Upcoming Football (Soccer) Matches of Copa del Rey 2026

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Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Copa del Rey Team List

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Real Sociedad

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Valencia

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Albacete

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Atletico Madrid

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Barcelona

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Alaves

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Burgos

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Cultural Leonesa

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Deportivo La Coruna

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Elche

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Racing Santander

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Real Betis

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Athletic Club

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Atlético Baleares

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CF Talavera

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Eibar

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Eldense

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Granada CF

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Huesca

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Levante

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Osasuna

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Ourense CF

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Rayo Vallecano

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Real Murcia

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Sevilla

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Sporting Gijon

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Villarreal

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AD Ceuta FC

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Almeria

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Antoniano

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Cadiz

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Celta Vigo

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Cieza

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Ebro

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Espanyol

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Extremadura 1924

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FC Andorra

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FC Cartagena

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Getafe

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Girona

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Leganes

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Los Garres

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Malaga

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Mallorca

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Manises

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Mirandes

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Navalcarnero

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Numancia

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Ponferradina

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Pontevedra

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Portugalete

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Quintanar del Rey

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Racing Ferrol

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Real Ávila

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Real Madrid

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Reddis

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Sabadell

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Sant Andreu

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Tenerife

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Torrent

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Zaragoza

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Antequera

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Arenas Getxo

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Atlètic Lleida

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Atlético Astorga

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Atlético Tordesillas

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Azuaga

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Castellón

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Caudal

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Ciudad de Lucena

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Constància

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Cordoba

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Estepona

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Europa Fc

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Gimnastic

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Guadalajara

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Ibiza

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Juventud Torremolinos

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La Unión Atlético

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Langreo

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Las Palmas

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Lorca Deportiva

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Maracena

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Mérida AD

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Mutilvera

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Náxara

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Orihuela

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Oviedo

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Poblense

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Puente Genil

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Rayo Majadahonda

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Real Avilés

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Real Jaén

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Roda

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RSD Alcalá

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Sámano

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San Fernando CD

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SD Logroñés

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Tarazona

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Teruel

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Toledo

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Tropezón

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Ucam Murcia

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UD Logroñés

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UD Ourense

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Utebo

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Valladolid

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Valle Egüés

Copa del Rey Stadiums

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Estadio Enrique Roca de Murcia

Murcia, Spain

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Estadio de Mendizorroza

Vitoria-Gasteiz, Spain

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Nuevo Estadio Los Pajaritos

Soria, Spain

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Estadio Municipal de Anduva

Miranda de Ebro, Spain

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Estadio El Alcoraz

Huesca, Spain

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Estadio O Couto

Ourense, Spain

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Estadi Olímpic Lluís Companys

Barcelona, Spain

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Estadio Municipal de Ipurúa

Eibar, Spain

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Estadio de Mestalla

Valencia, Spain

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Estadio Municipal de Butarque

Leganés, Spain

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Estadio El Prado

Talavera de la Reina, Spain

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Estadio Francisco de la Hera

Almendralejo, Spain

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Estadi de la Nova Creu Alta

Sabadell, Spain

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Estadio Carlos Belmonte

Albacete, Spain

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Estadio Municipal Cartagonova

Cartagena, Spain