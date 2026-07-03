Copa del Rey Schedule 2026
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Copa del Rey Team List
Real Sociedad
Valencia
Albacete
Atletico Madrid
Barcelona
Alaves
Burgos
Cultural Leonesa
Deportivo La Coruna
Elche
Racing Santander
Real Betis
Athletic Club
Atlético Baleares
CF Talavera
Eibar
Eldense
Granada CF
Huesca
Levante
Osasuna
Ourense CF
Rayo Vallecano
Real Murcia
Sevilla
Sporting Gijon
Villarreal
AD Ceuta FC
Almeria
Antoniano
Cadiz
Celta Vigo
Cieza
Ebro
Espanyol
Extremadura 1924
FC Andorra
FC Cartagena
Getafe
Girona
Leganes
Los Garres
Malaga
Mallorca
Manises
Mirandes
Navalcarnero
Numancia
Ponferradina
Pontevedra
Portugalete
Quintanar del Rey
Racing Ferrol
Real Ávila
Real Madrid
Reddis
Sabadell
Sant Andreu
Tenerife
Torrent
Zaragoza
Antequera
Arenas Getxo
Atlètic Lleida
Atlético Astorga
Atlético Tordesillas
Azuaga
Castellón
Caudal
Ciudad de Lucena
Constància
Cordoba
Estepona
Europa Fc
Gimnastic
Guadalajara
Ibiza
Juventud Torremolinos
La Unión Atlético
Langreo
Las Palmas
Lorca Deportiva
Maracena
Mérida AD
Mutilvera
Náxara
Orihuela
Oviedo
Poblense
Puente Genil
Rayo Majadahonda
Real Avilés
Real Jaén
Roda
RSD Alcalá
Sámano
San Fernando CD
SD Logroñés
Tarazona
Teruel
Toledo
Tropezón
Ucam Murcia
UD Logroñés
UD Ourense
Utebo
Valladolid
Valle Egüés
Copa del Rey Stadiums
Estadio Enrique Roca de Murcia
Murcia, Spain
Estadio de Mendizorroza
Vitoria-Gasteiz, Spain
Nuevo Estadio Los Pajaritos
Soria, Spain
Estadio Municipal de Anduva
Miranda de Ebro, Spain
Estadio El Alcoraz
Huesca, Spain
Estadio O Couto
Ourense, Spain
Estadi Olímpic Lluís Companys
Barcelona, Spain
Estadio Municipal de Ipurúa
Eibar, Spain
Estadio de Mestalla
Valencia, Spain
Estadio Municipal de Butarque
Leganés, Spain
Estadio El Prado
Talavera de la Reina, Spain
Estadio Francisco de la Hera
Almendralejo, Spain
Estadi de la Nova Creu Alta
Sabadell, Spain
Estadio Carlos Belmonte
Albacete, Spain
Estadio Municipal Cartagonova
Cartagena, Spain