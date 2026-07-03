Upcoming Football (Soccer) Matches of Segunda División RFEF - Group 2 2026

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Matches not found

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Segunda División RFEF - Group 2 Team List

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Real Unión

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UD Logroñés

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Utebo

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Deportivo Alavés II

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Tudelano

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Eibar II

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Amorebieta

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Sestao River

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Basconia

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Gernika

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Náxara

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Ebro

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Beasain

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SD Logroñés

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Ejea

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Mutilvera

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Real Zaragoza II

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Alfaro

Segunda División RFEF - Group 2 Stadiums

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Estadio de Luchán

Ejea de los Caballeros, Spain

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Estadio Almozara

Zaragoza, Spain

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Campo Municipal de Urritxe

Amorebieta-Echano, Spain

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Estadio Municipal Ciudad de Tudela

Tudela, Spain

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Ciudad Deportiva Eibar-Areitio

Mallabia, Spain

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Ciudad Deportiva del Real Zaragoza

Cuarte de Huerva, Spain

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Estado Municipal de Loinaz

Beasain, Spain

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Estadio La Salera

Nájera, Spain

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Estadio Urbieta

Gernika-Lumo, Spain

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Estadio Las Llanas

Sestao, Spain

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Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas

Logroño, Spain

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Complejo Deportivo de Unbe Inferior

Eibar, Spain

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Estadio Artunduaga

Basauri, Spain

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Estadio Gal

Irún, Spain

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Estadio Municipal Valle de Aranguren

Mutilva Baja, Spain

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Ciudad Deportiva José Luis Compañón 4

Vitoria-Gasteiz, Spain

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Estadio Santa Ana

Utebo, Spain

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Estadio La Molineta

Alfaro, Spain