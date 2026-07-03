Live Football (Soccer) Score of Segunda División RFEF - Group 2 2026
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Segunda División RFEF - Group 2 Team List
Real Unión
UD Logroñés
Utebo
Deportivo Alavés II
Tudelano
Eibar II
Amorebieta
Sestao River
Basconia
Gernika
Náxara
Ebro
Beasain
SD Logroñés
Ejea
Mutilvera
Real Zaragoza II
Alfaro
Segunda División RFEF - Group 2 Stadiums
Estadio de Luchán
Ejea de los Caballeros, Spain
Estadio Almozara
Zaragoza, Spain
Campo Municipal de Urritxe
Amorebieta-Echano, Spain
Estadio Municipal Ciudad de Tudela
Tudela, Spain
Ciudad Deportiva Eibar-Areitio
Mallabia, Spain
Ciudad Deportiva del Real Zaragoza
Cuarte de Huerva, Spain
Estado Municipal de Loinaz
Beasain, Spain
Estadio La Salera
Nájera, Spain
Estadio Urbieta
Gernika-Lumo, Spain
Estadio Las Llanas
Sestao, Spain
Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas
Logroño, Spain
Complejo Deportivo de Unbe Inferior
Eibar, Spain
Estadio Artunduaga
Basauri, Spain
Estadio Gal
Irún, Spain
Estadio Municipal Valle de Aranguren
Mutilva Baja, Spain
Ciudad Deportiva José Luis Compañón 4
Vitoria-Gasteiz, Spain
Estadio Santa Ana
Utebo, Spain
Estadio La Molineta
Alfaro, Spain