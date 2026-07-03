Upcoming Football (Soccer) Matches of Tercera División RFEF - Group 10 2026

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Matches not found

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Tercera División RFEF - Group 10 Team List

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Ciudad de Lucena

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Atlético Central

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Bollullos

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Linense

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Conil

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Cádiz II

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Utrera

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Dos Hermanas

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Ceuta II

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San Roque Lepe

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Chiclana

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Córdoba II

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Sevilla III

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Tomares

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Pozoblanco

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Recreativo Huelva

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Castilleja

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Coria CF

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Atlético Onubense

Tercera División RFEF - Group 10 Stadiums

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Estadio Municipal San Sebastián

Tomares, Spain

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Estadio Municipal Pozoblanco

Pozoblanco, Spain

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Estadio Guadalquivir

Coria del Río, Spain

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Estadio San Juan Bosco

Sevilla, Spain

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Estadio Municipal Antonio Almendro

Castilleja de la Cuesta, Spain

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Estadio Eloy Ávila Cano Bollullos

Bollullos Par del Condado, Spain

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Estadio Municipal Ciudad de Lepe

Lepe, Spain

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Estadio Municipal Alfonso Murube

Ceuta, Spain

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Estadio Ciudad de Lucena

Lucena, Spain

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Campo Ramón Blanco Rodríguez

Puerto Real, Spain

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Estadio Municipal de La Línea de la Concepción

La Línea de la Concepción, Spain

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Estadio Municipal Jose António Pérez Ureba

Conil de la Frontera, Spain