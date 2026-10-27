Squads Arabian Aces vs UAE Bulls T10 Abu Dhabi T10 13.11.2026

T10

ARA
ARA
BUL
BUL

Playing

ARA
ARA
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ARA
ARA
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet