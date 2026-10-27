Squads Emirates Eagles vs UAE Bulls T10 Abu Dhabi T10 15.11.2026

T10

EMI
EMI
BUL
BUL

Playing

EMI
EMI
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

EMI
EMI
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet