H2h Desert Vipers vs Gulf Giants T20i International League T20 13.12.2026

T20i

DES
DES
GUL
GUL
Desert Vipers vs Gulf Giants

T20i, International League T20

GULGulf Giants

157

DESDesert Vipers

158

T20i, International League T20

DESDesert Vipers

179 & 13

GULGulf Giants

179 & 9