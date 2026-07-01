T20 Maharaja Trophy
Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
MYW
SHI
Coastal Kings Mangaluru vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
COA
GUL
T20 Maharaja Trophy
MYW
SHI
T20 Maharaja Trophy
COA
GUL
Inter Provincial Cup
LEI
NOR
T20 Pondicherry Premier League
RUB
YAN
T20 Pondicherry Premier League
OSS
KAR
T20 Pondicherry Premier League
RUB
VIL
T20 Pondicherry Premier League
MAH
YAN
T20 Pondicherry Premier League
VIL
KAR
T20 Pondicherry Premier League
MAH
OSS
T20 Series England vs India
County Ground, Bristol
ENG
IND
T20 Blast, Women
SUR
WAR
T20 Blast, Women
HAM
BLA
T20 Blast, Women
DUR
ESS
T20 Blast, Women
BLA
SOM
T20 Blast, Women
LAT
YOR
T20 Blast, Women
WAR
HAM
Shpageeza Cricket League
BAD
SPE
Shpageeza Cricket League
AMS
MIS
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
SPE
Shpageeza Cricket League
BAD
MIS
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
BAD
Shpageeza Cricket League
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
AMS
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
BEL
GIB
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
ROM
SER
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
NOR
HUN
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
EST
NOR
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
TUR
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
ROM
GIB
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
BEL
SER
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
HUN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
TUR
NOR
T20 Blast
DER
SOM
T20 Blast
GLA
NOR
T20 Blast
LEI
DUR
T20 Blast
SUR
SUS
T20 Blast
HAM
MID
T20 Blast
MID
SUS
T20 Blast
WOR
GLO
T20 Blast
DUR
DER
T20 Blast
KEN
SUR
T20 Blast
NOT
LEI
T20 Blast
SOM
NOR
T20 Blast
ESS
HAM