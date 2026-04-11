T20 St Lucia Premier League
Mon Repos Pioneers vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
MON
164
SOU
166
Gros Islet Knights vs Mon Repos Pioneers
T20 St Lucia Premier League
GRO
274
MON
186
Mon Repos Pioneers vs City Blasters
T20 St Lucia Premier League
MON
134
CIT
211
South Castries Lions vs Mon Repos Pioneers
T20 St Lucia Premier League
SCL
152
MON
168
Mon Repos Pioneers vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
MON
CHO
Micoud Eagles vs Mon Repos Pioneers
T20 St Lucia Premier League
MIC
257
MON
217