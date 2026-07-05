SF1

SF1

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

SF1 Team Schedule & Results

Another teams

2B

2B

1A

1A

2A

2A

Finalist 1

Finalist 1

Rcc

Rcc

Qf1

Qf1

3A

3A

SV Kampong Cricket

SV Kampong Cricket

1B

1B

Qf5

Qf5