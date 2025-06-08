Amazonense - 2 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 08, 2025

07:00 PM

No info

Amazonense - 2 Team List

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JC

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Operário AM

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Peñarol

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Taruma

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Unidos do Alvorada

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Fast Clube-Am

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Manicoré

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Sul América

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Cliper

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RB do Norte

Amazonense - 2 Stadiums

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Estádio Floro de Mendonça

Itacoatiara, Amazonas, Brazil

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Estádio Ismael Benigno

Manaus, Amazonas, Brazil

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Estádio Olímpico Municipal Gilberto Mestrinho

Manacapuru, Amazonas, Brazil

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Estádio Municipal Carlos Zamith

Manaus, Amazonas, Brazil