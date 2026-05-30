Baiano - 2 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

08:00 PM

No info

May 31, 2026

06:00 PM

No info

May 31, 2026

06:00 PM

No info

May 31, 2026

06:00 PM

No info

May 31, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

10:00 PM

Feira FC vs SSA

Baiano - 2

No info

Jun 07, 2026

06:00 PM

No info

Jun 07, 2026

07:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 20, 2026

08:00 PM

No info

Jun 20, 2026

08:00 PM

No info

Jun 20, 2026

10:00 PM

No info

Jun 21, 2026

06:00 PM

No info

Jun 21, 2026

07:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Baiano - 2 Team List

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SSA

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Fluminense De Feira

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Barreiras FC

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Jacobina

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Redenção FC

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Leonico

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Feira FC

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Vitoria Da Conquista

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Camaçari

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Grapiuna Itabuna