Baiano - 2 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
08:00 PM
Leonico vs Feira FC
Baiano - 2
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Vitoria Da Conquista vs Grapiuna Itabuna
Baiano - 2
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Jacobina vs Camaçari
Baiano - 2
No info
May 31, 2026
06:00 PM
SSA vs Redenção FC
Baiano - 2
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Fluminense De Feira vs Barreiras FC
Baiano - 2
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Camaçari vs Vitoria Da Conquista
Baiano - 2
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Redenção FC vs Grapiuna Itabuna
Baiano - 2
No info
Jun 06, 2026
10:00 PM
Feira FC vs SSA
Baiano - 2
No info
Jun 07, 2026
06:00 PM
Fluminense De Feira vs Leonico
Baiano - 2
No info
Jun 07, 2026
07:00 PM
Barreiras FC vs Jacobina
Baiano - 2
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
SSA vs Camaçari
Baiano - 2
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Grapiuna Itabuna vs Feira FC
Baiano - 2
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Jacobina vs Fluminense De Feira
Baiano - 2
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Vitoria Da Conquista vs Redenção FC
Baiano - 2
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Leonico vs Barreiras FC
Baiano - 2
No info
Jun 20, 2026
08:00 PM
Leonico vs Jacobina
Baiano - 2
No info
Jun 20, 2026
08:00 PM
Camaçari vs Grapiuna Itabuna
Baiano - 2
No info
Jun 20, 2026
10:00 PM
Feira FC vs Redenção FC
Baiano - 2
No info
Jun 21, 2026
06:00 PM
Fluminense De Feira vs SSA
Baiano - 2
No info
Jun 21, 2026
07:00 PM
Barreiras FC vs Vitoria Da Conquista
Baiano - 2
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Grapiuna Itabuna vs Leonico
Baiano - 2
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Jacobina vs Feira FC
Baiano - 2
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
SSA vs Barreiras FC
Baiano - 2
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Redenção FC vs Camaçari
Baiano - 2
No info
Baiano - 2 Team List
SSA
Fluminense De Feira
Barreiras FC
Jacobina
Redenção FC
Leonico
Feira FC
Vitoria Da Conquista
Camaçari
Grapiuna Itabuna