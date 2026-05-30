Baiano U20 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

12:00 PM

No info

May 30, 2026

12:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 31, 2026

06:00 PM

No info

May 31, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Baiano U20 Team List

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Bahia U20

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Vitória U20

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Fluminense de Feira U20

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Camaçariense U20

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Jacobina U20

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Jacuipense U20

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SSA U20

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Vitória da Conquista U20

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Galícia U20

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Estrela De Marco U20

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Bahia de Feira U20

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Barcelona BA U20

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Porto BA U20

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Conquista U20

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Catuense U20

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Grapiuna U20

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Leonico U20

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Atlético Alagoinhas U20

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Feirense U20

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Jequie U20

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Juazeirense U20

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Serrano U20

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Camacari U20

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Redencao U20