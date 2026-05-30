Baiano U20 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
12:00 PM
Feirense U20 vs Juazeirense U20
Baiano U20
No info
May 30, 2026
12:00 PM
Serrano U20 vs Grapiuna U20
Baiano U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
No info
May 30, 2026
06:00 PM
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Jequie U20 vs Conquista U20
Baiano U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Leonico U20 vs Fluminense de Feira U20
Baiano U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Vitória da Conquista U20 vs Catuense U20
Baiano U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Redencao U20 vs Vitória U20
Baiano U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Camacari U20 vs Jacobina U20
Baiano U20
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Porto BA U20 vs Barcelona BA U20
Baiano U20
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Galícia U20 vs Camaçariense U20
Baiano U20
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Catuense U20 vs Jequie U20
Baiano U20
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Conquista U20 vs Porto BA U20
Baiano U20
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Grapiuna U20 vs Vitória da Conquista U20
Baiano U20
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Jacobina U20 vs Feirense U20
Baiano U20
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Jacuipense U20 vs Leonico U20
Baiano U20
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Juazeirense U20 vs Bahia U20
Baiano U20
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
SSA U20 vs Galícia U20
Baiano U20
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Vitória U20 vs Estrela De Marco U20
Baiano U20
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Bahia de Feira U20 vs Redencao U20
Baiano U20
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Barcelona BA U20 vs Serrano U20
Baiano U20
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Camaçariense U20 vs Camacari U20
Baiano U20
No info
Baiano U20 Team List
Bahia U20
Vitória U20
Fluminense de Feira U20
Camaçariense U20
Jacobina U20
Jacuipense U20
SSA U20
Vitória da Conquista U20
Galícia U20
Estrela De Marco U20
Bahia de Feira U20
Barcelona BA U20
Porto BA U20
Conquista U20
Catuense U20
Grapiuna U20
Leonico U20
Atlético Alagoinhas U20
Feirense U20
Jequie U20
Juazeirense U20
Serrano U20
Camacari U20
Redencao U20