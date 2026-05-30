Brasileiro U17 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
06:00 PM
America MG U17 vs Bahia U17
Brasileiro U17
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Atletico GO U17 vs Palmeiras U17
Brasileiro U17
No info
May 30, 2026
06:00 PM
RB Bragantino U17 vs Fortaleza U17
Brasileiro U17
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Cruzeiro U17 vs Botafogo U17
Brasileiro U17
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Vasco U17 vs Atlético Mineiro U17
Brasileiro U17
No info
Jun 01, 2026
08:30 PM
Corinthians U17 vs Sao Paulo U17
Brasileiro U17
No info
Jun 02, 2026
09:00 PM
Flamengo RJ U17 vs Fluminense U17
Brasileiro U17
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Atlético Mineiro U17 vs RB Bragantino U17
Brasileiro U17
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Bahia U17 vs Juventude U17
Brasileiro U17
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Botafogo U17 vs Internacional U17
Brasileiro U17
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Fortaleza U17 vs Vasco U17
Brasileiro U17
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Gremio U17 vs Cruzeiro U17
Brasileiro U17
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Santos U17 vs Atletico GO U17
Brasileiro U17
No info
Jun 04, 2026
06:00 PM
Athletico PR U17 vs America MG U17
Brasileiro U17
No info
Jun 04, 2026
07:00 PM
Palmeiras U17 vs Vitoria U17
Brasileiro U17
No info
Jun 09, 2026
06:00 PM
Atletico GO U17 vs Bahia U17
Brasileiro U17
No info
Jun 09, 2026
06:00 PM
Atlético Mineiro U17 vs Cruzeiro U17
Brasileiro U17
No info
Jun 09, 2026
06:00 PM
Corinthians U17 vs Gremio U17
Brasileiro U17
No info
Jun 09, 2026
06:00 PM
Juventude U17 vs America MG U17
Brasileiro U17
No info
Jun 09, 2026
06:00 PM
Sao Paulo U17 vs Flamengo RJ U17
Brasileiro U17
No info
Jun 09, 2026
06:00 PM
Vasco U17 vs Athletico PR U17
Brasileiro U17
No info
Jun 09, 2026
06:00 PM
Vitoria U17 vs Botafogo U17
Brasileiro U17
No info
Jun 09, 2026
07:00 PM
Palmeiras U17 vs Santos U17
Brasileiro U17
No info
Jun 10, 2026
06:00 PM
Fluminense U17 vs Fortaleza U17
Brasileiro U17
No info
Jun 10, 2026
06:00 PM
Internacional U17 vs RB Bragantino U17
Brasileiro U17
No info
Jun 16, 2026
06:00 PM
America MG U17 vs Internacional U17
Brasileiro U17
No info
Jun 16, 2026
06:00 PM
Athletico PR U17 vs Atletico GO U17
Brasileiro U17
No info
Jun 16, 2026
06:00 PM
Bahia U17 vs Santos U17
Brasileiro U17
No info
Jun 16, 2026
06:00 PM
Botafogo U17 vs Palmeiras U17
Brasileiro U17
No info
Jun 16, 2026
06:00 PM
RB Bragantino U17 vs Vasco U17
Brasileiro U17
No info
Jun 16, 2026
06:00 PM
Cruzeiro U17 vs Corinthians U17
Brasileiro U17
No info
Jun 16, 2026
06:00 PM
Flamengo RJ U17 vs Atlético Mineiro U17
Brasileiro U17
No info
Jun 16, 2026
06:00 PM
Fortaleza U17 vs Juventude U17
Brasileiro U17
No info
Jun 17, 2026
06:00 PM
Gremio U17 vs Vitoria U17
Brasileiro U17
No info
Jun 17, 2026
06:00 PM
Sao Paulo U17 vs Fluminense U17
Brasileiro U17
No info
Jun 23, 2026
06:00 PM
America MG U17 vs Sao Paulo U17
Brasileiro U17
No info
Jun 23, 2026
06:00 PM
Athletico PR U17 vs Internacional U17
Brasileiro U17
No info
Jun 23, 2026
06:00 PM
Atletico GO U17 vs Fortaleza U17
Brasileiro U17
No info
Jun 23, 2026
06:00 PM
Atlético Mineiro U17 vs Palmeiras U17
Brasileiro U17
No info
Jun 23, 2026
06:00 PM
Bahia U17 vs Vitoria U17
Brasileiro U17
No info
Jun 23, 2026
06:00 PM
Corinthians U17 vs Botafogo U17
Brasileiro U17
No info
Jun 23, 2026
06:00 PM
Fluminense U17 vs RB Bragantino U17
Brasileiro U17
No info
Jun 23, 2026
06:00 PM
Juventude U17 vs Cruzeiro U17
Brasileiro U17
No info
Jun 23, 2026
06:00 PM
Santos U17 vs Gremio U17
Brasileiro U17
No info
Jun 23, 2026
06:00 PM
Vasco U17 vs Flamengo RJ U17
Brasileiro U17
No info
Jun 30, 2026
08:00 PM
Botafogo U17 vs Atlético Mineiro U17
Brasileiro U17
No info
Jun 30, 2026
08:00 PM
RB Bragantino U17 vs America MG U17
Brasileiro U17
No info
Jun 30, 2026
08:00 PM
Cruzeiro U17 vs Sao Paulo U17
Brasileiro U17
No info
Jun 30, 2026
08:00 PM
Flamengo RJ U17 vs Juventude U17
Brasileiro U17
No info
Jun 30, 2026
08:00 PM
Fortaleza U17 vs Bahia U17
Brasileiro U17
No info
Jun 30, 2026
08:00 PM
Gremio U17 vs Atletico GO U17
Brasileiro U17
No info
Jun 30, 2026
08:00 PM
Internacional U17 vs Fluminense U17
Brasileiro U17
No info
Jun 30, 2026
08:00 PM
Palmeiras U17 vs Athletico PR U17
Brasileiro U17
No info
Jun 30, 2026
08:00 PM
Santos U17 vs Corinthians U17
Brasileiro U17
No info
Jun 30, 2026
08:00 PM
Vitoria U17 vs Vasco U17
Brasileiro U17
No info
Jul 07, 2026
08:00 PM
America MG U17 vs Atletico GO U17
Brasileiro U17
No info
Jul 07, 2026
08:00 PM
Athletico PR U17 vs Botafogo U17
Brasileiro U17
No info
Jul 07, 2026
08:00 PM
Bahia U17 vs Gremio U17
Brasileiro U17
No info
Jul 07, 2026
08:00 PM
Corinthians U17 vs Palmeiras U17
Brasileiro U17
No info
Jul 07, 2026
08:00 PM
Cruzeiro U17 vs Internacional U17
Brasileiro U17
No info
Jul 07, 2026
08:00 PM
Flamengo RJ U17 vs Vitoria U17
Brasileiro U17
No info
Jul 07, 2026
08:00 PM
Fortaleza U17 vs Atlético Mineiro U17
Brasileiro U17
No info
Jul 07, 2026
08:00 PM
Juventude U17 vs Santos U17
Brasileiro U17
No info
Jul 07, 2026
08:00 PM
Sao Paulo U17 vs RB Bragantino U17
Brasileiro U17
No info
Jul 07, 2026
08:00 PM
Vasco U17 vs Fluminense U17
Brasileiro U17
No info
Jul 14, 2026
08:00 PM
Atletico GO U17 vs Cruzeiro U17
Brasileiro U17
No info
Jul 14, 2026
08:00 PM
Atlético Mineiro U17 vs Athletico PR U17
Brasileiro U17
No info
Jul 14, 2026
08:00 PM
Botafogo U17 vs Fortaleza U17
Brasileiro U17
No info
Jul 14, 2026
08:00 PM
RB Bragantino U17 vs Juventude U17
Brasileiro U17
No info
Jul 14, 2026
08:00 PM
Fluminense U17 vs Gremio U17
Brasileiro U17
No info
Jul 14, 2026
08:00 PM
Internacional U17 vs Bahia U17
Brasileiro U17
No info
Jul 14, 2026
08:00 PM
Palmeiras U17 vs Flamengo RJ U17
Brasileiro U17
No info
Jul 14, 2026
08:00 PM
Santos U17 vs America MG U17
Brasileiro U17
No info
Jul 14, 2026
08:00 PM
Vasco U17 vs Corinthians U17
Brasileiro U17
No info
Jul 14, 2026
08:00 PM
Vitoria U17 vs Sao Paulo U17
Brasileiro U17
No info
Jul 21, 2026
08:00 PM
America MG U17 vs Botafogo U17
Brasileiro U17
No info
Jul 21, 2026
08:00 PM
Athletico PR U17 vs Fortaleza U17
Brasileiro U17
No info
Jul 21, 2026
08:00 PM
Bahia U17 vs Palmeiras U17
Brasileiro U17
No info
Jul 21, 2026
08:00 PM
Corinthians U17 vs Internacional U17
Brasileiro U17
No info
Jul 21, 2026
08:00 PM
Cruzeiro U17 vs Vasco U17
Brasileiro U17
No info
Jul 21, 2026
08:00 PM
Flamengo RJ U17 vs Santos U17
Brasileiro U17
No info
Jul 21, 2026
08:00 PM
Fluminense U17 vs Atletico GO U17
Brasileiro U17
No info
Jul 21, 2026
08:00 PM
Gremio U17 vs RB Bragantino U17
Brasileiro U17
No info
Jul 21, 2026
08:00 PM
Juventude U17 vs Vitoria U17
Brasileiro U17
No info
Jul 21, 2026
08:00 PM
Sao Paulo U17 vs Atlético Mineiro U17
Brasileiro U17
No info
Aug 04, 2026
08:00 PM
Athletico PR U17 vs Gremio U17
Brasileiro U17
No info
Aug 04, 2026
08:00 PM
Atletico GO U17 vs RB Bragantino U17
Brasileiro U17
No info
Aug 04, 2026
08:00 PM
Atlético Mineiro U17 vs Fluminense U17
Brasileiro U17
No info
Aug 04, 2026
08:00 PM
Botafogo U17 vs Sao Paulo U17
Brasileiro U17
No info
Aug 04, 2026
08:00 PM
Corinthians U17 vs Bahia U17
Brasileiro U17
No info
Aug 04, 2026
08:00 PM
Fortaleza U17 vs Flamengo RJ U17
Brasileiro U17
No info
Aug 04, 2026
08:00 PM
Palmeiras U17 vs Juventude U17
Brasileiro U17
No info
Aug 04, 2026
08:00 PM
Santos U17 vs Cruzeiro U17
Brasileiro U17
No info
Aug 04, 2026
08:00 PM
Vasco U17 vs America MG U17
Brasileiro U17
No info
Aug 04, 2026
08:00 PM
Vitoria U17 vs Internacional U17
Brasileiro U17
No info
Aug 11, 2026
08:00 PM
America MG U17 vs Atlético Mineiro U17
Brasileiro U17
No info
Aug 11, 2026
08:00 PM
Bahia U17 vs Athletico PR U17
Brasileiro U17
No info
Aug 11, 2026
08:00 PM
RB Bragantino U17 vs Santos U17
Brasileiro U17
No info
Aug 11, 2026
08:00 PM
Cruzeiro U17 vs Fortaleza U17
Brasileiro U17
No info
Aug 11, 2026
08:00 PM
Flamengo RJ U17 vs Corinthians U17
Brasileiro U17
No info
Aug 11, 2026
08:00 PM
Fluminense U17 vs Vitoria U17
Brasileiro U17
No info
Aug 11, 2026
08:00 PM
Gremio U17 vs Botafogo U17
Brasileiro U17
No info
Aug 11, 2026
08:00 PM
Internacional U17 vs Palmeiras U17
Brasileiro U17
No info
Aug 11, 2026
08:00 PM
Juventude U17 vs Atletico GO U17
Brasileiro U17
No info
Aug 11, 2026
08:00 PM
Sao Paulo U17 vs Vasco U17
Brasileiro U17
No info
Aug 18, 2026
08:00 PM
Athletico PR U17 vs Vitoria U17
Brasileiro U17
No info
Aug 18, 2026
08:00 PM
Atletico GO U17 vs Sao Paulo U17
Brasileiro U17
No info
Aug 18, 2026
08:00 PM
Atlético Mineiro U17 vs Gremio U17
Brasileiro U17
No info
Aug 18, 2026
08:00 PM
Bahia U17 vs RB Bragantino U17
Brasileiro U17
No info
Aug 18, 2026
08:00 PM
Botafogo U17 vs Flamengo RJ U17
Brasileiro U17
No info
Aug 18, 2026
08:00 PM
Corinthians U17 vs Fluminense U17
Brasileiro U17
No info
Aug 18, 2026
08:00 PM
Fortaleza U17 vs America MG U17
Brasileiro U17
No info
Aug 18, 2026
08:00 PM
Palmeiras U17 vs Cruzeiro U17
Brasileiro U17
No info
Aug 18, 2026
08:00 PM
Santos U17 vs Internacional U17
Brasileiro U17
No info
Aug 18, 2026
08:00 PM
Vasco U17 vs Juventude U17
Brasileiro U17
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
America MG U17 vs Corinthians U17
Brasileiro U17
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
Atlético Mineiro U17 vs Santos U17
Brasileiro U17
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
Botafogo U17 vs Juventude U17
Brasileiro U17
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
RB Bragantino U17 vs Athletico PR U17
Brasileiro U17
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
Flamengo RJ U17 vs Atletico GO U17
Brasileiro U17
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
Fluminense U17 vs Palmeiras U17
Brasileiro U17
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
Gremio U17 vs Fortaleza U17
Brasileiro U17
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
Internacional U17 vs Vasco U17
Brasileiro U17
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
Sao Paulo U17 vs Bahia U17
Brasileiro U17
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
Vitoria U17 vs Cruzeiro U17
Brasileiro U17
No info