Brasileiro U17 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 31, 2026

06:00 PM

No info

Jun 01, 2026

08:30 PM

No info

Jun 02, 2026

09:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 04, 2026

06:00 PM

No info

Jun 04, 2026

07:00 PM

No info

Jun 09, 2026

06:00 PM

No info

Jun 09, 2026

06:00 PM

No info

Jun 09, 2026

06:00 PM

No info

Jun 09, 2026

06:00 PM

No info

Jun 09, 2026

06:00 PM

No info

Jun 09, 2026

06:00 PM

No info

Jun 09, 2026

06:00 PM

No info

Jun 09, 2026

07:00 PM

No info

Jun 10, 2026

06:00 PM

No info

Jun 10, 2026

06:00 PM

No info

Jun 16, 2026

06:00 PM

No info

Jun 16, 2026

06:00 PM

No info

Jun 16, 2026

06:00 PM

No info

Jun 16, 2026

06:00 PM

No info

Jun 16, 2026

06:00 PM

No info

Jun 16, 2026

06:00 PM

No info

Jun 16, 2026

06:00 PM

No info

Jun 16, 2026

06:00 PM

No info

Jun 17, 2026

06:00 PM

No info

Jun 17, 2026

06:00 PM

No info

Jun 23, 2026

06:00 PM

No info

Jun 23, 2026

06:00 PM

No info

Jun 23, 2026

06:00 PM

No info

Jun 23, 2026

06:00 PM

No info

Jun 23, 2026

06:00 PM

No info

Jun 23, 2026

06:00 PM

No info

Jun 23, 2026

06:00 PM

No info

Jun 23, 2026

06:00 PM

No info

Jun 23, 2026

06:00 PM

No info

Jun 23, 2026

06:00 PM

No info

Jun 30, 2026

08:00 PM

No info

Jun 30, 2026

08:00 PM

No info

Jun 30, 2026

08:00 PM

No info

Jun 30, 2026

08:00 PM

No info

Jun 30, 2026

08:00 PM

No info

Jun 30, 2026

08:00 PM

No info

Jun 30, 2026

08:00 PM

No info

Jun 30, 2026

08:00 PM

No info

Jun 30, 2026

08:00 PM

No info

Jun 30, 2026

08:00 PM

No info

Jul 07, 2026

08:00 PM

No info

Jul 07, 2026

08:00 PM

No info

Jul 07, 2026

08:00 PM

No info

Jul 07, 2026

08:00 PM

No info

Jul 07, 2026

08:00 PM

No info

Jul 07, 2026

08:00 PM

No info

Jul 07, 2026

08:00 PM

No info

Jul 07, 2026

08:00 PM

No info

Jul 07, 2026

08:00 PM

No info

Jul 07, 2026

08:00 PM

No info

Jul 14, 2026

08:00 PM

No info

Jul 14, 2026

08:00 PM

No info

Jul 14, 2026

08:00 PM

No info

Jul 14, 2026

08:00 PM

No info

Jul 14, 2026

08:00 PM

No info

Jul 14, 2026

08:00 PM

No info

Jul 14, 2026

08:00 PM

No info

Jul 14, 2026

08:00 PM

No info

Jul 14, 2026

08:00 PM

No info

Jul 14, 2026

08:00 PM

No info

Jul 21, 2026

08:00 PM

No info

Jul 21, 2026

08:00 PM

No info

Jul 21, 2026

08:00 PM

No info

Jul 21, 2026

08:00 PM

No info

Jul 21, 2026

08:00 PM

No info

Jul 21, 2026

08:00 PM

No info

Jul 21, 2026

08:00 PM

No info

Jul 21, 2026

08:00 PM

No info

Jul 21, 2026

08:00 PM

No info

Jul 21, 2026

08:00 PM

No info

Aug 04, 2026

08:00 PM

No info

Aug 04, 2026

08:00 PM

No info

Aug 04, 2026

08:00 PM

No info

Aug 04, 2026

08:00 PM

No info

Aug 04, 2026

08:00 PM

No info

Aug 04, 2026

08:00 PM

No info

Aug 04, 2026

08:00 PM

No info

Aug 04, 2026

08:00 PM

No info

Aug 04, 2026

08:00 PM

No info

Aug 04, 2026

08:00 PM

No info

Aug 11, 2026

08:00 PM

No info

Aug 11, 2026

08:00 PM

No info

Aug 11, 2026

08:00 PM

No info

Aug 11, 2026

08:00 PM

No info

Aug 11, 2026

08:00 PM

No info

Aug 11, 2026

08:00 PM

No info

Aug 11, 2026

08:00 PM

No info

Aug 11, 2026

08:00 PM

No info

Aug 11, 2026

08:00 PM

No info

Aug 11, 2026

08:00 PM

No info

Aug 18, 2026

08:00 PM

No info

Aug 18, 2026

08:00 PM

No info

Aug 18, 2026

08:00 PM

No info

Aug 18, 2026

08:00 PM

No info

Aug 18, 2026

08:00 PM

No info

Aug 18, 2026

08:00 PM

No info

Aug 18, 2026

08:00 PM

No info

Aug 18, 2026

08:00 PM

No info

Aug 18, 2026

08:00 PM

No info

Aug 18, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info