Carioca A2 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

05:45 PM

No info

May 30, 2026

05:45 PM

No info

May 30, 2026

05:45 PM

No info

May 30, 2026

05:45 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 14, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 28, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Carioca A2 Team List

image

CFRJ / Maricá

image

Resende

image

Cabofriense

image

Olaria

image

Pérolas Negras

image

América RJ

image

Audax Rio

image

Serrano RJ

image

Americano Campos

image

Bonsucesso

image

CEAC / Araruama

image

São Gonçalo EC RJ