Carioca A2 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
05:45 PM
Olaria vs Resende
Carioca A2
No info
May 30, 2026
05:45 PM
Cabofriense vs Audax Rio
Carioca A2
No info
May 30, 2026
05:45 PM
Serrano RJ vs Americano Campos
Carioca A2
No info
May 30, 2026
05:45 PM
Bonsucesso vs Pérolas Negras
Carioca A2
No info
May 30, 2026
06:00 PM
CEAC / Araruama vs CFRJ / Maricá
Carioca A2
No info
May 30, 2026
06:00 PM
América RJ vs São Gonçalo EC RJ
Carioca A2
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
CFRJ / Maricá vs Bonsucesso
Carioca A2
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
América RJ vs Cabofriense
Carioca A2
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Americano Campos vs Audax Rio
Carioca A2
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
São Gonçalo EC RJ vs Olaria
Carioca A2
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Resende vs CEAC / Araruama
Carioca A2
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Pérolas Negras vs Serrano RJ
Carioca A2
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Serrano RJ vs CFRJ / Maricá
Carioca A2
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Olaria vs América RJ
Carioca A2
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Cabofriense vs Americano Campos
Carioca A2
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Audax Rio vs Pérolas Negras
Carioca A2
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Bonsucesso vs Resende
Carioca A2
No info
Jun 14, 2026
06:00 PM
CEAC / Araruama vs São Gonçalo EC RJ
Carioca A2
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
CFRJ / Maricá vs Audax Rio
Carioca A2
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
América RJ vs CEAC / Araruama
Carioca A2
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Olaria vs Cabofriense
Carioca A2
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Pérolas Negras vs Americano Campos
Carioca A2
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Resende vs Serrano RJ
Carioca A2
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
São Gonçalo EC RJ vs Bonsucesso
Carioca A2
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Americano Campos vs CFRJ / Maricá
Carioca A2
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Bonsucesso vs América RJ
Carioca A2
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Audax Rio vs Resende
Carioca A2
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Cabofriense vs Pérolas Negras
Carioca A2
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Serrano RJ vs São Gonçalo EC RJ
Carioca A2
No info
Jun 28, 2026
06:00 PM
CEAC / Araruama vs Olaria
Carioca A2
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
CFRJ / Maricá vs Pérolas Negras
Carioca A2
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
América RJ vs Serrano RJ
Carioca A2
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
Olaria vs Bonsucesso
Carioca A2
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
Resende vs Americano Campos
Carioca A2
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
São Gonçalo EC RJ vs Audax Rio
Carioca A2
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
CEAC / Araruama vs Cabofriense
Carioca A2
No info
Carioca A2 Team List
CFRJ / Maricá
Resende
Cabofriense
Olaria
Pérolas Negras
América RJ
Audax Rio
Serrano RJ
Americano Campos
Bonsucesso
CEAC / Araruama
São Gonçalo EC RJ