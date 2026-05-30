Catarinense - 2 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
06:00 PM
Metropolitano vs Juventus SC
Catarinense - 2
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Tubarao vs Fluminense-SC
Catarinense - 2
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Jaraguá vs Guarani de Palhoça
Catarinense - 2
No info
May 31, 2026
07:30 PM
Caravaggio vs Hercílio Luz
Catarinense - 2
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Nação vs Blumenau
Catarinense - 2
No info
Jun 07, 2026
06:00 PM
Hercílio Luz vs Nação
Catarinense - 2
No info
Jun 07, 2026
06:00 PM
Guarani de Palhoça vs Tubarao
Catarinense - 2
No info
Jun 07, 2026
06:00 PM
Juventus SC vs Caravaggio
Catarinense - 2
No info
Jun 07, 2026
06:00 PM
Fluminense-SC vs Metropolitano
Catarinense - 2
No info
Jun 07, 2026
06:00 PM
Blumenau vs Jaraguá
Catarinense - 2
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Metropolitano vs Guarani de Palhoça
Catarinense - 2
No info
Jun 14, 2026
06:00 PM
Nação vs Juventus SC
Catarinense - 2
No info
Jun 14, 2026
06:00 PM
Caravaggio vs Fluminense-SC
Catarinense - 2
No info
Jun 14, 2026
06:00 PM
Jaraguá vs Hercílio Luz
Catarinense - 2
No info
Jun 17, 2026
06:00 PM
Tubarao vs Blumenau
Catarinense - 2
No info
Jun 21, 2026
06:00 PM
Hercílio Luz vs Metropolitano
Catarinense - 2
No info
Jun 21, 2026
06:00 PM
Juventus SC vs Tubarao
Catarinense - 2
No info
Jun 21, 2026
06:00 PM
Guarani de Palhoça vs Nação
Catarinense - 2
No info
Jun 21, 2026
06:00 PM
Fluminense-SC vs Jaraguá
Catarinense - 2
No info
Jun 21, 2026
06:00 PM
Blumenau vs Caravaggio
Catarinense - 2
No info
Jun 28, 2026
06:00 PM
Hercílio Luz vs Fluminense-SC
Catarinense - 2
No info
Jun 28, 2026
06:00 PM
Nação vs Metropolitano
Catarinense - 2
No info
Jun 28, 2026
06:00 PM
Caravaggio vs Guarani de Palhoça
Catarinense - 2
No info
Jun 28, 2026
06:00 PM
Jaraguá vs Tubarao
Catarinense - 2
No info
Jul 01, 2026
06:00 PM
Blumenau vs Juventus SC
Catarinense - 2
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
Metropolitano vs Caravaggio
Catarinense - 2
No info
Jul 05, 2026
06:00 PM
Tubarao vs Nação
Catarinense - 2
No info
Jul 05, 2026
06:00 PM
Guarani de Palhoça vs Hercílio Luz
Catarinense - 2
No info
Jul 05, 2026
06:00 PM
Fluminense-SC vs Blumenau
Catarinense - 2
No info
Jul 05, 2026
06:00 PM
Juventus SC vs Jaraguá
Catarinense - 2
No info
Jul 08, 2026
06:00 PM
Blumenau vs Hercílio Luz
Catarinense - 2
No info
Jul 12, 2026
06:00 PM
Tubarao vs Metropolitano
Catarinense - 2
No info
Jul 12, 2026
06:00 PM
Nação vs Fluminense-SC
Catarinense - 2
No info
Jul 12, 2026
06:00 PM
Juventus SC vs Guarani de Palhoça
Catarinense - 2
No info
Jul 12, 2026
06:00 PM
Caravaggio vs Jaraguá
Catarinense - 2
No info
Jul 15, 2026
06:00 PM
Hercílio Luz vs Juventus SC
Catarinense - 2
No info
Jul 15, 2026
06:00 PM
Blumenau vs Metropolitano
Catarinense - 2
No info
Jul 15, 2026
06:00 PM
Fluminense-SC vs Guarani de Palhoça
Catarinense - 2
No info
Jul 15, 2026
06:00 PM
Jaraguá vs Nação
Catarinense - 2
No info
Jul 15, 2026
11:30 PM
Caravaggio vs Tubarao
Catarinense - 2
No info
Jul 18, 2026
06:00 PM
Metropolitano vs Jaraguá
Catarinense - 2
No info
Jul 19, 2026
06:00 PM
Tubarao vs Hercílio Luz
Catarinense - 2
No info
Jul 19, 2026
06:00 PM
Guarani de Palhoça vs Blumenau
Catarinense - 2
No info
Jul 19, 2026
06:00 PM
Nação vs Caravaggio
Catarinense - 2
No info
Jul 19, 2026
06:00 PM
Juventus SC vs Fluminense-SC
Catarinense - 2
No info
Jul 22, 2026
06:00 PM
Hercílio Luz vs Caravaggio
Catarinense - 2
No info
Jul 22, 2026
06:00 PM
Blumenau vs Nação
Catarinense - 2
No info
Jul 22, 2026
06:00 PM
Fluminense-SC vs Tubarao
Catarinense - 2
No info
Jul 22, 2026
06:00 PM
Juventus SC vs Metropolitano
Catarinense - 2
No info
Jul 22, 2026
06:00 PM
Guarani de Palhoça vs Jaraguá
Catarinense - 2
No info
Jul 25, 2026
06:00 PM
Metropolitano vs Fluminense-SC
Catarinense - 2
No info
Jul 26, 2026
06:00 PM
Nação vs Hercílio Luz
Catarinense - 2
No info
Jul 26, 2026
06:00 PM
Tubarao vs Guarani de Palhoça
Catarinense - 2
No info
Jul 26, 2026
06:00 PM
Caravaggio vs Juventus SC
Catarinense - 2
No info
Jul 26, 2026
06:00 PM
Jaraguá vs Blumenau
Catarinense - 2
No info
Catarinense - 2 Team List
Caravaggio
Blumenau
Hercílio Luz
Metropolitano
Fluminense-SC
Tubarao
Nação
Guarani de Palhoça
Juventus SC
Jaraguá