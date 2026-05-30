Catarinense - 2 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 31, 2026

06:00 PM

No info

May 31, 2026

06:00 PM

No info

May 31, 2026

07:30 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

Nação vs Blumenau

Catarinense - 2

No info

Jun 07, 2026

06:00 PM

No info

Jun 07, 2026

06:00 PM

No info

Jun 07, 2026

06:00 PM

No info

Jun 07, 2026

06:00 PM

No info

Jun 07, 2026

06:00 PM

Blumenau vs Jaraguá

Catarinense - 2

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 14, 2026

06:00 PM

Nação vs Juventus SC

Catarinense - 2

No info

Jun 14, 2026

06:00 PM

No info

Jun 14, 2026

06:00 PM

No info

Jun 17, 2026

06:00 PM

Tubarao vs Blumenau

Catarinense - 2

No info

Jun 21, 2026

06:00 PM

No info

Jun 21, 2026

06:00 PM

Juventus SC vs Tubarao

Catarinense - 2

No info

Jun 21, 2026

06:00 PM

No info

Jun 21, 2026

06:00 PM

No info

Jun 21, 2026

06:00 PM

Blumenau vs Caravaggio

Catarinense - 2

No info

Jun 28, 2026

06:00 PM

No info

Jun 28, 2026

06:00 PM

No info

Jun 28, 2026

06:00 PM

No info

Jun 28, 2026

06:00 PM

Jaraguá vs Tubarao

Catarinense - 2

No info

Jul 01, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Jul 05, 2026

06:00 PM

Tubarao vs Nação

Catarinense - 2

No info

Jul 05, 2026

06:00 PM

No info

Jul 05, 2026

06:00 PM

No info

Jul 05, 2026

06:00 PM

No info

Jul 08, 2026

06:00 PM

No info

Jul 12, 2026

06:00 PM

No info

Jul 12, 2026

06:00 PM

No info

Jul 12, 2026

06:00 PM

No info

Jul 12, 2026

06:00 PM

Caravaggio vs Jaraguá

Catarinense - 2

No info

Jul 15, 2026

06:00 PM

No info

Jul 15, 2026

06:00 PM

No info

Jul 15, 2026

06:00 PM

No info

Jul 15, 2026

06:00 PM

Jaraguá vs Nação

Catarinense - 2

No info

Jul 15, 2026

11:30 PM

Caravaggio vs Tubarao

Catarinense - 2

No info

Jul 18, 2026

06:00 PM

No info

Jul 19, 2026

06:00 PM

No info

Jul 19, 2026

06:00 PM

No info

Jul 19, 2026

06:00 PM

Nação vs Caravaggio

Catarinense - 2

No info

Jul 19, 2026

06:00 PM

No info

Jul 22, 2026

06:00 PM

No info

Jul 22, 2026

06:00 PM

Blumenau vs Nação

Catarinense - 2

No info

Jul 22, 2026

06:00 PM

No info

Jul 22, 2026

06:00 PM

No info

Jul 22, 2026

06:00 PM

No info

Jul 25, 2026

06:00 PM

No info

Jul 26, 2026

06:00 PM

No info

Jul 26, 2026

06:00 PM

No info

Jul 26, 2026

06:00 PM

No info

Jul 26, 2026

06:00 PM

Jaraguá vs Blumenau

Catarinense - 2

No info

Catarinense - 2 Team List

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Caravaggio

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Blumenau

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Hercílio Luz

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Metropolitano

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Fluminense-SC

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Tubarao

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Nação

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Guarani de Palhoça

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Juventus SC

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Jaraguá