Catarinense U20 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 16, 2026

06:00 PM

No info

May 16, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:00 PM

No info

Jul 11, 2026

06:00 PM

No info

Jul 11, 2026

06:00 PM

No info

Jul 11, 2026

06:00 PM

No info

Jul 11, 2026

06:00 PM

No info

Jul 11, 2026

06:00 PM

No info

Jul 18, 2026

06:00 PM

No info

Jul 18, 2026

06:00 PM

No info

Jul 18, 2026

06:00 PM

No info

Jul 18, 2026

06:00 PM

No info

Jul 18, 2026

06:00 PM

No info

Jul 22, 2026

06:00 PM

No info

Jul 22, 2026

06:00 PM

No info

Jul 22, 2026

06:00 PM

No info

Jul 22, 2026

06:00 PM

No info

Jul 22, 2026

06:00 PM

No info

Jul 25, 2026

06:00 PM

No info

Jul 25, 2026

06:00 PM

No info

Jul 25, 2026

06:00 PM

No info

Jul 25, 2026

06:00 PM

No info

Jul 25, 2026

06:00 PM

No info

Aug 01, 2026

06:00 PM

No info

Aug 01, 2026

06:00 PM

No info

Aug 01, 2026

06:00 PM

No info

Aug 01, 2026

06:00 PM

No info

Aug 01, 2026

06:00 PM

No info

Catarinense U20 Team List

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Barra SC U20

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Figueirense U20

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Avaí U20

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Criciuma U20

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Nação U20

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Concórdia U20

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Brusque U20

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Carlos Renaux U20

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Chapecoense U20

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Joinville U20