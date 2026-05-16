Catarinense U20 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 16, 2026
06:00 PM
Criciuma U20 vs Joinville U20
Catarinense U20
No info
May 16, 2026
06:00 PM
Avaí U20 vs Nação U20
Catarinense U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Brusque U20 vs Criciuma U20
Catarinense U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Avaí U20 vs Figueirense U20
Catarinense U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Chapecoense U20 vs Concórdia U20
Catarinense U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Barra SC U20 vs Nação U20
Catarinense U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Carlos Renaux U20 vs Joinville U20
Catarinense U20
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Figueirense U20 vs Criciuma U20
Catarinense U20
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Barra SC U20 vs Avaí U20
Catarinense U20
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Chapecoense U20 vs Brusque U20
Catarinense U20
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Concórdia U20 vs Joinville U20
Catarinense U20
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Nação U20 vs Carlos Renaux U20
Catarinense U20
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Criciuma U20 vs Barra SC U20
Catarinense U20
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Avaí U20 vs Chapecoense U20
Catarinense U20
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Joinville U20 vs Figueirense U20
Catarinense U20
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Brusque U20 vs Nação U20
Catarinense U20
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Carlos Renaux U20 vs Concórdia U20
Catarinense U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Criciuma U20 vs Concórdia U20
Catarinense U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Brusque U20 vs Avaí U20
Catarinense U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Figueirense U20 vs Barra SC U20
Catarinense U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Joinville U20 vs Nação U20
Catarinense U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Carlos Renaux U20 vs Chapecoense U20
Catarinense U20
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
Nação U20 vs Criciuma U20
Catarinense U20
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
Chapecoense U20 vs Joinville U20
Catarinense U20
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
Barra SC U20 vs Brusque U20
Catarinense U20
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
Concórdia U20 vs Figueirense U20
Catarinense U20
No info
Jul 04, 2026
06:00 PM
Avaí U20 vs Carlos Renaux U20
Catarinense U20
No info
Jul 11, 2026
06:00 PM
Avaí U20 vs Criciuma U20
Catarinense U20
No info
Jul 11, 2026
06:00 PM
Chapecoense U20 vs Figueirense U20
Catarinense U20
No info
Jul 11, 2026
06:00 PM
Brusque U20 vs Joinville U20
Catarinense U20
No info
Jul 11, 2026
06:00 PM
Nação U20 vs Concórdia U20
Catarinense U20
No info
Jul 11, 2026
06:00 PM
Barra SC U20 vs Carlos Renaux U20
Catarinense U20
No info
Jul 18, 2026
06:00 PM
Criciuma U20 vs Chapecoense U20
Catarinense U20
No info
Jul 18, 2026
06:00 PM
Joinville U20 vs Avaí U20
Catarinense U20
No info
Jul 18, 2026
06:00 PM
Concórdia U20 vs Barra SC U20
Catarinense U20
No info
Jul 18, 2026
06:00 PM
Figueirense U20 vs Nação U20
Catarinense U20
No info
Jul 18, 2026
06:00 PM
Carlos Renaux U20 vs Brusque U20
Catarinense U20
No info
Jul 22, 2026
06:00 PM
Joinville U20 vs Criciuma U20
Catarinense U20
No info
Jul 22, 2026
06:00 PM
Chapecoense U20 vs Barra SC U20
Catarinense U20
No info
Jul 22, 2026
06:00 PM
Nação U20 vs Avaí U20
Catarinense U20
No info
Jul 22, 2026
06:00 PM
Concórdia U20 vs Brusque U20
Catarinense U20
No info
Jul 22, 2026
06:00 PM
Figueirense U20 vs Carlos Renaux U20
Catarinense U20
No info
Jul 25, 2026
06:00 PM
Avaí U20 vs Concórdia U20
Catarinense U20
No info
Jul 25, 2026
06:00 PM
Chapecoense U20 vs Nação U20
Catarinense U20
No info
Jul 25, 2026
06:00 PM
Barra SC U20 vs Joinville U20
Catarinense U20
No info
Jul 25, 2026
06:00 PM
Brusque U20 vs Figueirense U20
Catarinense U20
No info
Jul 25, 2026
06:00 PM
Carlos Renaux U20 vs Criciuma U20
Catarinense U20
No info
Aug 01, 2026
06:00 PM
Criciuma U20 vs Brusque U20
Catarinense U20
No info
Aug 01, 2026
06:00 PM
Figueirense U20 vs Avaí U20
Catarinense U20
No info
Aug 01, 2026
06:00 PM
Concórdia U20 vs Chapecoense U20
Catarinense U20
No info
Aug 01, 2026
06:00 PM
Nação U20 vs Barra SC U20
Catarinense U20
No info
Aug 01, 2026
06:00 PM
Joinville U20 vs Carlos Renaux U20
Catarinense U20
No info
Catarinense U20 Team List
Barra SC U20
Figueirense U20
Avaí U20
Criciuma U20
Nação U20
Concórdia U20
Brusque U20
Carlos Renaux U20
Chapecoense U20
Joinville U20